Como é a tecnologia 'barata' da Ucrânia que abateu drones russos de R$ 148 milhões Interceptadores ucranianos, que custam cerca de R$ 9.300 cada, destruíram 258 drones utilizados pela Rússia na guerra Internacional|Do R7 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 )

Interceptadores ucranianos Taras-P causaram prejuízo estimado em R$ 148 milhões à Rússia Divulgação/Fundação Serhiy Prytula

As Forças de Defesa da Ucrânia abateram 268 drones russos, avaliados ao todo em US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões), utilizando interceptadores de baixo custo, que valem, cada um, apenas US$ 1.700 (R$ 9.300).

A informação foi divulgada na segunda-feira (16) pela United24 Media, plataforma especializada em informações sobre a guerra na Ucrânia, a partir de dados da Fundação Serhiy Prytula, que arrecada fundos para equipar as forças ucranianas com tecnologia aérea.

Segundo o site, o modelo de interceptadores é o Taras-P. Fabricado pela própria Ucrânia, o equipamento pode permanecer no ar por mais de uma hora, atingir velocidades de 160 km/h e operar a até 6.000 metros de altitude, com um alcance de 35 quilômetros

O Taras-P tem se mostrado bastante eficaz contra drones russos de reconhecimento e ataque, como Merlin, ZALA-20, Lancet, Molniya, Skat e o Herbera, que imita o Shahed, de fabricação iraniana.

‌



Antes do uso intensivo desses interceptadores, a alta densidade de drones russos dificultava os movimentos das tropas ucranianas e expunha a logística do país a ataques constantes, de acordo com a United24 Media.

O Taras-P se mostra uma alternativa ainda mais vantajosa na guerra quando se considera o fato de que interceptar drones com sistemas de mísseis tradicionais custa significativamente mais caro.

‌



Segundo o CSIS (Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais), um míssil do sistema de defesa aérea Patriot, utilizado pela Ucrânia contra a Rússia, custa mais de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,5 milhões) por unidade.

Para ilustrar a diferença de preço, um único míssil Patriot custa aproximadamente 1.764 vezes mais do que um interceptador Taras-P, o que significa que utilizar mísseis para abater drones possui uma relação custo-benefício altamente desfavorável.

‌



A tecnologia ucraniana também tem chamado a atenção internacional. O Pentágono, por exemplo, agora mantém parcerias com fabricantes ucranianos de drones para abastecer as forças norte-americanas.

