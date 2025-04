Como é o caça ‘Frankenstein’, feito com peças de aviões de guerra destruídos Aeronave F-35A foi reconstruída nos EUA a partir de partes de jatos acidentados e está pronta para combate após anos de reparos Internacional|Do R7 10/04/2025 - 13h20 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caça "Frankenstein" dos EUA foi feito com peças de aviões de guerra destruídos Divulgação/Força Aérea dos EUA

Um caça furtivo da Força Aérea dos Estados Unidos foi batizado de “Frankenjet”, em referência ao monstro Frankenstein, após ser reconstruído com peças de dois aviões de guerra destruídos em acidentes.

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (9), o Escritório do Programa Conjunto (JPO) disse que a aeronave, montada a partir de dois F-35A, está “totalmente operacional e pronta para apoiar o combatente”.

Os caças que deram vida ao “Frankenjet” são um AF-27, que teve dois terços da parte traseira destruídos em um incêndio causado por uma falha no motor, em 2014, e um AF-211, que ficou danificado depois que o trem de pouso dianteiro falhou durante o pouso, em 2020.

Com os dois jatos de US$ 75 milhões (cerca de R$ 440 milhões) fora de serviço, a Força Aérea decidiu reaproveitar o que restava deles: o nariz intacto do AF-27 foi acoplado à traseira do AF-211.

‌



“Em vez de dar os dois como prejuízo, tomamos uma decisão ousada para maximizar a economia e adicionar uma aeronave operacional à frota”, informou o JPO.

Funcionário da Base Aérea de Hill utilizaram nariz de um F-35 para construir jato furtivo Divulgação/Força Aérea dos EUA

O projeto, realizado na Base Aérea de Hill com ferramentas exclusivas, custou US$ 11,7 milhões (R$ 69 milhões) — uma economia de US$ 63 milhões (R$ 370 milhões) em relação a um novo F-35, segundo a Força Aérea.

‌



Após dois anos e cinco meses de trabalho, o “Frankenjet” voou pela primeira vez em janeiro deste ano, saindo de Hill rumo às instalações da Lockheed Martin, em Fort Worth, no Texas.

“Ele teve desempenho como se tivesse saído da linha de produção”, disse Jeffrey Jensen, engenheiro-chefe da variante F-35A, em um comunicado. No fim de março, o caça retornou a Hill e foi integrado à 338ª Ala de Caça.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp