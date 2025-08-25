Como é o falcão vendido por R$ 1,7 milhão em leilão na Arábia Saudita
Super White Pure Gyr Farkh, de plumagem branca e altamente valorizado, foi destaque de leilão que movimentou milhões
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um falcão Super White Pure Gyr Farkh foi arrematado por 1,2 milhão de riais sauditas (cerca de R$ 1,7 milhão) no Leilão Internacional de Criadores de Falcões de 2025, realizado em Riade, na Arábia Saudita.
O evento, que terminou nesta segunda-feira (25), durou 21 dias e reuniu fazendas especializadas na criação de falcões de várias partes do mundo, segundo a SPA, a agência de notícias estatal da Arábia Saudita.
O Super White Pure Gyr Farkh, a ave mais cara do leilão, criada pela fazenda norte-americana RX Farm, atraiu lances acirrados durante a oitava noite do evento, no sábado (23), segundo a agência de notícias cazaque Kazinform.
Ele é um falcão da espécie gyrfalcon (Falco rusticolus), a maior da família Falconidae, caracterizado pela plumagem predominantemente branca, quase sem manchas escuras, o que o torna altamente valorizado.
A ave possui corpo robusto, asas largas e cauda longa, com voo poderoso. Machos (chamados de gyrkins na falcoaria) medem de 48 a 61 cm de comprimento, com envergadura de 110 a 130 cm e peso entre 805 g e 1,3 kg.
Além dela, outros dois falcões Shaheen Gyr Farkh foram destaque no evento: um da fazenda britânica Border Falcons, vendido por 28 mil riais sauditas (R$ 40 mil), e outro da Falcon Mews, também do Reino Unido, arrematado por 48 mil riais (R$ 65 mil).
Patrimônio cultural
Organizado pelo Saudi Falcons Club há quatro anos, o leilão, transmitido por canais de TV e streaming,já comercializou mais de 2.300 falcões, com lances totais superiores a 29 milhões de riais (R$ 41 milhões), segundo o portal de notícias indiano Wion.
O falcão mais caro já vendido no evento, de uma fazenda internacional, alcançou 1,75 milhão de riais (R$ 2,5 milhões), enquanto o mais caro de uma fazenda local foi arrematado por 500 mil riais (R$ 721 mil).
Os falcões são aves de rapina altamente valorizadas, conhecidas pela velocidade, que pode ultrapassar 320 km/h, e visão potente, capaz de alcançar até 3 km de distância.
Na falcoaria, prática reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), essas aves são treinadas para caçar em favor de humanos e competir em eventos.
Na Arábia Saudita, possuir um falcão é símbolo de poder e riqueza, e as aves são consideradas “joias” pelos donos. O leilão atrai criadores renomados, falcoeiros e entusiastas, promovendo o patrimônio cultural e econômico, segundo a SPA.
