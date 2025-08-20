Falcão reconhece cuidadores e retorna a zoológico depois de 15 meses desaparecido nos EUA

Ripley, um falcão desaparecido desde abril de 2024, finalmente voltou para o zoológico onde vivia na Califórnia , nos Estados Unidos. O pássaro fazia parte de um tradicional show do local, mas foi perseguido por dois gaviões após uma apresentação e nunca mais tinha sido visto.



Durante 15 meses, moradores da região se mobilizaram em busca de pistas do paradeiro do animal. A procura chegou ao fim quando, em julho deste ano, um homem encontrou um falcão desconhecido no quintal de casa e, após pesquisar, descobriu que se tratava de Ripley.



Os cuidadores da ave foram até o local e, em vez de usar armadilhas, apenas o chamaram pelo nome. Em cerca de 20 minutos, Ripley reconheceu as vozes e voou direto para eles.



De volta ao lar, o falcão está saudável, mas precisará de alguns cuidados antes de retomar a rotina no show de pássaros, onde já surpreendeu visitantes por mais de sete anos.