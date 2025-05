Como era o dinossauro que tinha penas e voava como uma galinha há 150 milhões de anos Novas análises de fóssil revelam detalhes inéditos sobre como as primeiras aves começaram a voar Internacional|Do R7 18/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/05/2025 - 02h00 ) twitter

Luz UV mostra tecidos moles ao longo do esqueleto do Archaeopteryx Divulgação/Delaney Drummond

Um fóssil excepcional de Archaeopteryx, um dinossauro com penas, descoberto em calcários de 150 milhões de anos em Solnhofen, na Alemanha, está fornecendo novas pistas sobre como os primeiros pássaros começaram a voar.

Isso porque o exemplar, descoberto em 1861, revela detalhes anatômicos e de tecidos moles que ajudam a explicar as habilidades de voo desse dinossauro, que viveu no período Jurássico.

“Talvez mais do que qualquer outro fóssil, ele mudou a forma como vemos o mundo”, disse Jingmai O’Connor, paleontóloga que liderou as novas análises, ao jornal The New York Times.

Apesar de ter sido descoberto na Alemanha, o fóssil é exposto ao público no Museu Field de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos, desde o ano passado. As análises foram publicadas na revista científica Nature na quarta-feira (14).

Segredos revelados

O fóssil, inicialmente indistinto da rocha ao seu redor, foi analisado com tomografia computadorizada e luz ultravioleta, técnicas que permitiram mapear o esqueleto e identificar restos de tecidos moles, como penas e texturas de pele.

Segundo o The New York Times, os ossos preservados em três dimensões possibilitaram estudar o palato do crânio, que mostra os primeiros sinais de uma trajetória evolutiva rumo aos crânios mais móveis das aves modernas.

Além disso, as asas, separadas do corpo durante a fossilização, revelaram três camadas de penas, uma característica essencial para o voo.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, essas penas terciais, localizadas no osso do braço, criavam uma superfície aerodinâmica contínua, ausente em dinossauros emplumados incapazes de voar.

“O Archaeopteryx não é o primeiro dinossauro a ter penas, nem o primeiro a ter ‘asas’. Mas acreditamos que seja o primeiro capaz de usar suas penas para voar”, disse O’Connor.

A presença de penas assimétricas, semelhantes às das aves modernas, e um osso do braço longo reforçam a capacidade de voo, apesar de limitada.

Ilustração mostra como seria um Archaeopteryx em vida Divulgação/Michael Rothman

Voador fraco, mas adaptado ao solo

Apesar das adaptações para o voo, a ausência de um osso esterno (no peito) sugere que o Archaeopteryx era um voador relativamente fraco. “Ele vivia como uma galinha ou um papa-léguas do Jurássico: capaz de voar em curtas distâncias quando necessário, mas preferindo correr”, disse O’Connor.

Pequenas escamas nas almofadas dos pés, identificadas no fóssil, indicam que a espécie era bem adaptada à vida no solo e possivelmente capaz de subir em árvores, de acordo com os pesquisadores.

