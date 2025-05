Quem é Friedrich Merz, novo chefe de governo da Alemanha Conservador de 69 anos foi eleito chanceler em segunda votação após derrota histórica no primeiro turno Internacional|Do R7 06/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem é Friedrich Merz, novo chefe de governo da Alemanha Reprodução/X/@_FriedrichMerz

Em uma eleição marcada por reviravoltas, o conservador Friedrich Merz, de 69 anos, foi eleito nesta terça-feira (6) chanceler da Alemanha pelo parlamento, em um segundo turno, após uma derrota inesperada e sem precedentes na primeira votação.

Merz, que liderou a União Democrata Cristã (CDU) à vitória nas eleições federais de fevereiro, obteve 325 votos, nove a mais que o necessário para a maioria absoluta, em uma votação secreta no Bundestag, o parlamento alemão, que tem 630 cadeiras.

A primeira tentativa de Merz, no entanto, foi um revés histórico: com apenas 310 votos, ele ficou seis votos abaixo da maioria absoluta, indicando que pelo menos 18 parlamentares de sua coalizão — formada pela CDU, sua aliada União Social Cristã (CSU) e os Social-Democratas (SPD) — não o apoiaram, segundo a rede britânica BBC.

Essa foi a primeira vez em 76 anos, desde a restauração da democracia alemã em 1949, que um candidato a chanceler perdeu uma votação inicial no Bundestag. A liderança do governo foi garantida à Merz horas depois, quando a segunda votação foi realizada.

‌



De advogado a líder conservador

Natural de Sauerland, uma região rural e católica da Renânia do Norte-Vestfália, Merz é advogado comercial e nunca ocupou cargos governamentais de grande relevância, como ministro federal ou primeiro-ministro estadual, segundo a emissora alemã DW.

A trajetória política de Merz inclui mandatos como deputado europeu (1989-1994) e no Bundestag (1994-2009), período em que liderou o grupo parlamentar da CDU, ficando atrás apenas de Angela Merkel na disputa pela liderança do partido.

‌



Interessado nas relações com os Estados Unidos, Merz deixou a política em 2009 para atuar no setor privado, presidindo o conselho de uma das maiores gestoras de ativos do mundo na Alemanha entre 2016 e 2020. Ele retornou ao Bundestag em 2021.

Aos 69 anos, Merz é o chanceler mais velho a assumir o cargo desde Konrad Adenauer, primeiro chefe de governo do pós-guerra (1949-1963), de acordo com a DW.

‌



Após a votação, ele foi formalmente nomeado pelo presidente Frank-Walter Steinmeier no Palácio de Bellevue e prestou juramento no Reichstag, em Berlim, tornando-se o 10º chanceler alemão desde o fim da Segunda Guerra Mundial, segundo a agência de notícias Reuters.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp