Como espécie de pombo japonês quase extinta se recuperou após remoção de predadores
Estudo conduzido pela Universidade de Kyoto investigou as razões que permitiram a recuperação da ave
O pombo-torcaz-de-cabeça-vermelha, endêmico das Ilhas Ogasawara, no Japão, esteve à beira da extinção no início dos anos 2000, quando sua população caiu para menos de 80 indivíduos. A situação mudou depois da eliminação de gatos-selvagens introduzidos no arquipélago, considerados os principais predadores da espécie. Em poucos anos, a população de pombos voltou a crescer, surpreendendo pesquisadores.
Um estudo conduzido pela Universidade de Kyoto investigou as razões que permitiram a recuperação da ave. A equipe analisou os genomas do pombo-torcaz-de-cabeça-vermelha em populações selvagens e em cativeiro, além de compará-los ao pombo-torcaz-japonês, mais disseminado.
A pesquisa revelou que a espécie ameaçada apresentava menor frequência de mutações altamente prejudiciais do que a espécie aparentada, o que pode ter favorecido sua sobrevivência.
Os cientistas concluíram que séculos de isolamento em uma população pequena podem ter levado a um processo chamado purga genética. Esse mecanismo elimina mutações do genoma ao longo do tempo, fortalecendo a base genética da espécie. Com isso, mesmo após o declínio drástico da população, os pombos conseguiram se recuperar rapidamente depois da remoção dos predadores.
Segundo o pesquisador Yuji Isagi, líder do estudo, a trajetória da ave desafia a ideia de que a endogamia sempre prejudica a recuperação de espécies ameaçadas. No entanto, ele alerta que a baixa diversidade genética atual pode tornar os pombos vulneráveis a mudanças ambientais futuras e a novos gargalos populacionais.
Os cientistas defendem que estratégias de conservação considerem não apenas o aumento da diversidade genética, mas também a história evolutiva de cada espécie. No caso do pombo-torcaz-de-cabeça-vermelha, a combinação entre fatores históricos e manejo ambiental foi decisiva para sua sobrevivência.
