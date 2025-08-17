Como espécie de pombo japonês quase extinta se recuperou após remoção de predadores Estudo conduzido pela Universidade de Kyoto investigou as razões que permitiram a recuperação da ave Internacional|Do R7 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O pombo-torcaz-de-cabeça-vermelha, endêmico das Ilhas Ogasawara, quase foi extinto no início dos anos 2000.

A remoção de gatos-selvagens, principais predadores, permitiu a recuperação rápida da população de pombos.

Um estudo da Universidade de Kyoto revelou que a menor frequência de mutações prejudiciais favoreceu a sobrevivência da espécie.

Cientistas alertam que a baixa diversidade genética atual pode tornar os pombos vulneráveis a futuras mudanças ambientais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O pombo-torcaz-de-cabeça-vermelha, uma espécie criticamente ameaçada de extinção, endêmica das Ilhas Ogasawara, no Japão KyotoU/Daichi Tsujimoto

O pombo-torcaz-de-cabeça-vermelha, endêmico das Ilhas Ogasawara, no Japão, esteve à beira da extinção no início dos anos 2000, quando sua população caiu para menos de 80 indivíduos. A situação mudou depois da eliminação de gatos-selvagens introduzidos no arquipélago, considerados os principais predadores da espécie. Em poucos anos, a população de pombos voltou a crescer, surpreendendo pesquisadores.

Um estudo conduzido pela Universidade de Kyoto investigou as razões que permitiram a recuperação da ave. A equipe analisou os genomas do pombo-torcaz-de-cabeça-vermelha em populações selvagens e em cativeiro, além de compará-los ao pombo-torcaz-japonês, mais disseminado.

A pesquisa revelou que a espécie ameaçada apresentava menor frequência de mutações altamente prejudiciais do que a espécie aparentada, o que pode ter favorecido sua sobrevivência.

Os cientistas concluíram que séculos de isolamento em uma população pequena podem ter levado a um processo chamado purga genética. Esse mecanismo elimina mutações do genoma ao longo do tempo, fortalecendo a base genética da espécie. Com isso, mesmo após o declínio drástico da população, os pombos conseguiram se recuperar rapidamente depois da remoção dos predadores.

Segundo o pesquisador Yuji Isagi, líder do estudo, a trajetória da ave desafia a ideia de que a endogamia sempre prejudica a recuperação de espécies ameaçadas. No entanto, ele alerta que a baixa diversidade genética atual pode tornar os pombos vulneráveis a mudanças ambientais futuras e a novos gargalos populacionais.

Os cientistas defendem que estratégias de conservação considerem não apenas o aumento da diversidade genética, mas também a história evolutiva de cada espécie. No caso do pombo-torcaz-de-cabeça-vermelha, a combinação entre fatores históricos e manejo ambiental foi decisiva para sua sobrevivência.

