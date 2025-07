Japão alerta que armas de brinquedo podem disparar munição real Ao menos 16 mil revólveres de brinquedo com essas características entraram no Japão neste ano, dizem autoridades Internacional|Do R7 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

Arma de brinquedo é usado como prêmio em máquinas de garra por todo o país Agência Nacional de Polícia do Japão

A Agência Nacional de Polícia do Japão emitiu um alerta sobre o risco de armas de brinquedo que podem ser adaptadas para disparar munição real. O aviso ocorre após a descoberta de revólveres Real Gimmick Mini, usados como prêmios em máquinas de garra por todo o país, com potencial para funcionar como armas de fogo ilegais.

As armas foram importadas da China e oferecidas como brindes em centros de jogos. Embora fossem comercializadas como brinquedos, com idade recomendada a partir de 12 anos e balas de plástico inclusas, análises forenses mostraram que os revólveres têm estrutura suficiente para serem convertidos em armas reais. O modelo inclui um martelo resistente e um cano com dimensões compatíveis com munições verdadeiras.

A Polícia da Prefeitura de Hyogo identificou o risco durante uma investigação na cidade. Testes confirmaram a capacidade do brinquedo de disparar munição real, levando à recuperação de cerca de 450 unidades em todo o país. Segundo a agência, ao menos 16 mil revólveres desse modelo entraram no Japão.

Além da Real Gimmick Mini, a polícia do Japão divulgou uma lista de outras 16 armas similares fabricadas na China com o mesmo risco. As autoridades pedem que quem tiver esses brinquedos os entregue imediatamente à polícia, já que sua posse pode configurar crime de porte ilegal de arma de fogo.

Modelos de armas de brinquedo que podem utilizar munição de verdade, segundo a polícia japonesa Agência Nacional de Polícia do Japão

A importação dessas armas levantou críticas sobre a fiscalização alfandegária. Comentários nas redes sociais questionaram como brinquedos com esse potencial conseguiram entrar no país e ser distribuídos em espaços de lazer. Alguns usuários também expressaram receio sobre o uso desses brinquedos por organizações criminosas.

Até o momento, nenhum dos importadores foi formalmente acusado. A polícia considera que, tanto eles quanto os fabricantes, provavelmente não sabiam da possibilidade de modificação das armas.

