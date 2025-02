Como são as aeronaves envolvidas no acidente em Washington? Jato comercial e helicóptero militar colidiram sobre o Rio Potomac; vítimas ainda não foram confirmadas oficialmente Internacional|Do R7 30/01/2025 - 09h37 (Atualizado em 30/01/2025 - 09h52 ) twitter

Um jato comercial e um helicóptero militar colidiram no ar em Washington D.C., capital dos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (29). O acidente ocorreu por volta das 21h no horário local (23h em Brasília), próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em um dos espaços aéreos mais rigorosamente controlados do mundo.

Segundo as autoridades, o jato transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. O helicóptero tinha três ocupantes a bordo. Equipes de resgate seguem as buscas por vítimas no rio Potomac, onde o avião teria caído.

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (30), o chefe do Corpo de Bombeiros disse que 27 corpos já foram recuperados entre os passageiros do avião e um entre os três militares que estavam no helicóptero.

As autoridades de Washington disseram não acreditar que haja sobreviventes.

Bombardier CRJ700

A aeronave comercial envolvida no acidente é um Bombardier CRJ700, um jato regional bimotor projetado para transporte de passageiros em rotas de curta e média distância. Ele pode acomodar até 70 pessoas, dependendo da configuração interna.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave em questão foi fabricada em 2010 e registrada como N530EA. Embora fosse registrada para a American Airlines, era operada por sua subsidiária PSA Airlines, sob a marca regional American Eagle.

Avião cai após colisão com helicóptero militar nos EUA Reprodução/Boletim JR 24H

O voo 5342 partiu de Wichita, no Kansas, e estava se aproximando do Aeroporto Nacional Reagan quando colidiu com o helicóptero militar.

O Bombardier CRJ700 foi lançado em 1999 e possui capacidade para voar a uma velocidade de até 876 km/h. A Bombardier vendeu o programa CRJ700 para a Mitsubishi Heavy Industries em 2019, encerrando a produção de novas unidades em 2020.

Atualmente, cerca de 260 desses jatos estão em operação ao redor do mundo, de acordo com a empresa de dados de aviação Cirium, informou a agência de notícias Reuters.

Helicóptero militar Black Hawk

O helicóptero envolvido na colisão era um UH-60 Black Hawk, fabricado pela Sikorsky. Trata-se de um dos modelos militares mais utilizados no mundo, desempenhando diversas funções, incluindo assalto aéreo, apoio geral, evacuação médica, comando e controle e suporte a operações especiais.

Segundo informações da Reuters, mais de 5.000 unidades desse helicóptero foram produzidas desde a década de 1970. Atualmente, mais de 4.000 Black Hawks estão em operação em todo o mundo, sendo 2.135 apenas no Exército dos EUA.

O modelo também é utilizado por mais de 30 países, incluindo o Brasil, onde foi empregado recentemente nas enchentes do Rio Grande do Sul.

A aeronave envolvida no acidente estava baseada em Fort Belvoir, na Virgínia, e realizava um voo de treinamento no momento da colisão. De acordo com o Exército dos EUA, o helicóptero voava com o indicativo de chamada PAT25 e transportava três soldados.

Investigação em andamento

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A FAA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) dos Estados Unidos estão investigando o caso.

O acidente ocorreu em uma região sensível, a cerca de 5 quilômetros ao sul da Casa Branca e do Capitólio.