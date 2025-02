‘Compromisso mútuo’ para resolver conflito com a Ucrânia foi confirmado, dizem russos

Quando a cidade de Kharkiv foi atingida por mísseis russos, há algumas semanas, os alunos e professores instalados nas novas salas subterrâneas não ouviram nada. Lá embaixo, em meio às estações de metrô amplas da era soviética, a Prefeitura montou uma...

Quando a cidade de Kharkiv foi atingida por mísseis russos, há algumas semanas, os alunos e professores instalados nas novas salas subterrâneas não ouviram nada. Lá embaixo, em meio às estações de metrô amplas da era soviética, a Prefeitura montou uma série de espaços decorados, onde as crianças de seis e sete anos estavam tendo a primeira aula do ensino fundamental. "Os pequenos ficaram bem porque aqui embaixo não dá para ouvir as sirenes", disse uma das docentes, Lyudmyla Demchenko, de 47 anos