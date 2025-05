Conheça o avião de luxo que Trump aceitou ganhar da família real do Catar Boeing 747-8, avaliado em cerca de US$ 400 milhões, vai ser usado como o novo Air Force One Internacional|Do R7 21/05/2025 - 18h50 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A primeira decolagem de um 747-8 Intercontinental, em maio de 2012 Divulgação/Boeing

O governo dos Estados Unidos aceitou a doação de um Boeing 747 de luxo feita pelo Catar, com a intenção de transformá-lo em um novo Air Force One para o presidente Donald Trump. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (21) por Sean Parnell, porta-voz do Departamento de Defesa, que garantiu que a operação seguiu todas as normas e regulamentos federais.

O Pentágono assegurou que vai priorizar a segurança e a funcionalidade da missão presidencial na modernização do jato. Isso inclui a instalação de sistemas avançados de comunicação, blindagem, contramedidas eletrônicas e capacidade de comando em situações de crise.

O processo de transformação do jato pode levar meses ou até anos, dependendo da complexidade das adaptações e da disponibilidade orçamentária. Até lá, as atuais aeronaves presidenciais continuarão em operação para garantir a segurança e mobilidade do chefe de Estado americano.

‌



O jato jumbo superluxuoso que será doado pelo Catar está avaliado em US$ 400 milhões (cerca de R$ 2.2 bilhões). O jornal The New York Times disse que o presente pode ser o mais caro já recebido pelo governo norte-americano na história.

‌



Como é o avião

Segundo a fabricante, o Boeing 747-8, conhecido como “Salão Oval Voador”, é o maior modelo da série 747, com 370 metros quadrados de área interna. Em altura, ele é equivalente a um prédio de seis andares.

‌



Ele foi usado pela primeira vez por uma companhia aérea em abril de 2012. Com uma capacidade que gira em torno de 400 a 500 passageiros, o jato oferece um alcance máximo de 14.310 km, o que permite, por exemplo, voos diretos entre cidades como Nova York e Hong Kong ou Londres e Cingapura.

Em caso de uso presidencial, a aeronave deve passar por uma reforma para atender às necessidades do presidente, incluindo sala de conferências e jantar, quartos, escritório para funcionários, consultório médico e áreas de trabalho e descanso para equipes da Presidência, imprensa e Força Aérea.

A modernização do avião deve ser realizada pela empresa militar L3Harris, no Texas, assim que o governo americano aprovar a aquisição, segundo o The New York Times.

O Air Force One atual, um Boeing 747-200B, já possui adaptações, como reabastecimento aéreo, equipamentos de navegação e comunicação de última geração e configuração interna personalizada.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5