Conheça o grupo supremacista que tem atacado imigrantes na Espanha Em três noites consecutivas, imigrantes foram sitiados em suas casas por manifestantes que destruíram comércios de marroquinos Internacional|Do R7 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 )

Mesmo após as prisões, a patrulha anti-imigração continuou a incitar ataques Reprodução/X - @Antifaxismoa

Um movimento supremacista identificado como Deport Them Now (Deporte-os Já) tem promovido ataques contra imigrantes na Espanha e provocado uma escalada de violência na cidade de Torre Pacheco, na região de Múrcia. O grupo, que organiza encontros pelo Telegram, é uma espécie de patrulha que convoca seguidores para ações de intimidação contra comunidades de origem norte-africana. Nos últimos dias, o grupo entrou em confronto com a polícia e colecionou episódios de vandalismo contra estabelecimentos de imigrantes.

A cidade espanhola, de 40 mil habitantes, tem cerca de um terço da população composta por estrangeiros, principalmente marroquinos empregados na agricultura. A crise começou após a divulgação de imagens de um idoso espancado na rua. Três jovens, apontados como autores da agressão, foram presos. Um deles, de 19 anos, foi detido ao tentar fugir para a França.

“Vocês vêm à Espanha para trabalhar. Não vêm aqui para cometer crimes, estuprar, assassinar ou fazer qualquer jogo macabro contra nossos idosos. Não queremos pessoas assim em nosso país. Vamos deportá-los todos. Não sobrará nenhum”, disse o grupo em comunicado.

Mesmo após as prisões, a patrulha anti-imigração continuou a incitar ataques. Em três noites consecutivas, imigrantes foram sitiados em suas casas por manifestantes que destruíram comércios de comunidades marroquina, paquistanesa, turca e latino-americana. A polícia prendeu 11 pessoas e reforçou o contingente com tropas de choque e agentes da guarda civil. A maioria dos detidos integra grupos radicais que viajaram até Torre Pacheco para participar dos atos.

O líder do grupo, identificado apenas pelas iniciais CLF, foi preso na segunda-feira (14) sob acusação de incitação à violência. Computadores foram apreendidos, e o Telegram bloqueou os canais utilizados pelo movimento. Antes do bloqueio, no entanto, novas mensagens ainda pediam a realização de passeatas para perseguir imigrantes norte-africanos.

As autoridades locais tentam conter os distúrbios. O prefeito Pedro Ángel Roca se reuniu com líderes religiosos e políticos para pedir que os grupos extremistas se retirem da cidade e que os moradores evitem sair de casa. Ele afirmou que manter a paz é a única forma de evitar mais confrontos.

O Deport Them Now tem ligação ideológica com o partido Vox, que ocupa 33 cadeiras no Congresso espanhol. A atuação do grupo também se estende a outros países da Europa, como França, Alemanha, Itália, Polônia, Irlanda e Reino Unido. O Ministério Público da região de Múrcia investiga se discursos de lideranças do Vox contribuíram para o agravamento da crise. Um dos alvos da apuração é o político José Ángel Antelo, ex-jogador de basquete que foi eleito em 2023 com discursos anti-imigração.

As autoridades espanholas classificam os confrontos em Torre Pacheco como um dos piores episódios recentes de violência pública ligados a tensões imigratórias no país.

