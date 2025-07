Coreia do Norte pode estar pronta para lançamento de míssil até domingo, diz fonte dos EUA Americanos, japoneses e sul-coreanos acompanham de perto a movimentações de Pyongyang Internacional|Do R7 05/02/2016 - 20h29 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líder norte-coreano é conhecido por sua extravagância e mania de grandeza

Agências de inteligência dos Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte poderia estar pronta para o lançamento de foguetes até a disputa do Super Bowl no domingo, disse uma fonte do governo dos EUA nesta sexta-feira (5).

O Super Bowl entre as equipes de Carolina Panthers e Denver Broncos está programado para começar às 21:30 (horário de Brasília).

Os Estados Unidos mobilizaram sistemas de defesa de mísseis que irão atuar em conjunto com militares do Japão e da Coreia do Sul no monitoramento de um foguete que a Coreia do Norte prometeu lançar em um prazo de 18 dias a partir da próxima segunda-feira (8).

Pyongyang notificou agências da ONU (Organização das Nações Unidas) que irá lançar o que chamou de satélite de observação terrestre em algum momento entre os dias 8 e 25 de fevereiro, desencadeando repúdio de alguns governos estrangeiros que o veem como um teste de míssil de longo alcance.

‌



Japão coloca Exército em alerta por possível teste de míssil da Coreia do Norte

A Coreia do Norte declarou ter o direito soberano de desenvolver um programa espacial, mas resoluções do Conselho de Segurança da ONU proíbem a nação de usar tecnologia de mísseis balísticos.

‌



Anunciado tão pouco tempo depois do quarto teste nuclear do recluso país comunista, realizado em 6 de janeiro, e também vetado pelas resoluções da ONU, um lançamento de foguete irá despertar temores de que os norte-coreanos planejam instalar ogivas em seus mísseis, o que os tornaria capazes de alvejar o Japão, a Coreia do Sul e possivelmente a Costa Oeste norte-americana.

A China disse à Coreia do Norte que não ver nada que possa aumentar ainda mais a tensão, segundo o chanceler chinês, Wang Yi. Os chineses são o único grande aliado de Pyongyang, mas desaprovam seu programa nuclear. Os EUA exortaram Pequim a usarem sua influência para refrear seu vizinho.

‌



Coreia do Norte pode ter testado componentes de bomba de hidrogênio em 6 de janeiro, diz CNN

Qual é o potencial de destruição da bomba H que a Coreia do Norte diz ter testado?

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os seres humanos estão expostos a alguma forma de radiação. Ela vem de diversas formas, e costuma não ser prejudicial para nós, nas pequenas doses que recebemos regularmente Todos os seres humanos estão expostos a alguma forma de radiação. Ela vem de diversas formas, e costuma não ser prejudicial para nós, nas pequenas doses que recebemos regularmente