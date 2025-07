Corpo de ex-policial é encontrado enterrado sob lixo e fezes dentro da própria casa Causa da morte ainda não foi determinada; policiais disseram que o caso foi um dos mais extremos já enfrentados pela corporação Internacional|Do R7 02/07/2025 - 20h25 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h25 ) twitter

Pássaros mortos, ratos e um gato vivo também foram encontrados dentro da casa Departamento de Polícia de Glastonbury

A ex-detetive Mary Notarangelo, de 73 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa em Glastonbury, nos EUA, sob pilhas de lixo e fezes que dificultaram o acesso das autoridades ao local. O corpo da aposentada estava desaparecido há mais de oito meses e foi localizado em fevereiro deste ano, mas o caso só veio a público em junho após a divulgação de imagens de câmeras corporais da polícia.

As cenas registradas durante a investigação mostram montanhas de lixo, além de papel higiênico usado, restos de comida e animais mortos. O forte odor do local obrigou os agentes a usarem equipamentos de proteção. Um gato foi o único animal encontrado vivo na casa, que estava isolada e cercada por vegetação densa. A maioria das janelas estava fechada com tábuas de madeira.

Notarangelo havia enviado sua última mensagem de texto em junho de 2024, relatando quedas, vômitos e dores abdominais. Um amigo que estranhou a falta de contato alertou a polícia em julho, ao encontrar sacos de sementes de pássaros ainda do lado de fora da casa, sem serem recolhidos.

A ex-policial trabalhou no Departamento de Polícia de Bridgeport por quase uma década, tendo sido promovida a detetive em 1992 e a sargento no ano seguinte. Ela foi forçada a se aposentar após um acidente de carro durante o serviço, que deixou sequelas físicas.

A causa da morte de Notarangelo ainda não foram determinadas pelo Gabinete do Médico Legista de Connecticut.

