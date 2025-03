Crescente onda de antissemitismo em diversas partes do mundo acende um alerta urgente Fenômeno não ocorre de forma isolada: está diretamente ligado à normalização da intolerância Internacional|Claudio Lottenberg, especial para o R7 02/03/2025 - 18h47 (Atualizado em 02/03/2025 - 18h49 ) twitter

Participar do encontro mundial da Anti-Defamation League (liga anti-difamação, em português) representa estar ao lado de líderes que trabalham para construir um mundo mais justo e plural.

Fundada em 1913, a ADL é uma das mais respeitadas organizações globais na luta contra o antissemitismo e todas as formas de intolerância. Sua missão vai além da defesa da comunidade judaica — é um compromisso com os valores universais de igualdade, liberdade e respeito à diversidade, fundamentais para qualquer sociedade democrática.

A crescente onda de antissemitismo em diversas partes do mundo acende um alerta urgente. Esse fenômeno não ocorre de forma isolada, mas está diretamente ligado à normalização da intolerância e ao enfraquecimento da educação sobre o outro. Quando o preconceito é relativizado e o discurso de ódio ganha espaço, cria-se um ambiente perigoso que não ameaça apenas os judeus, mas todas as minorias que lutam por seu lugar na sociedade.

No Brasil, um exemplo inspirador tem sido o apoio cada vez mais expressivo da comunidade cristã à causa do combate ao antissemitismo.

Os evangélicos, por sua profunda conexão com o Estado de Israel, têm se colocado como aliados fundamentais na defesa do povo judeu e na promoção da cultura de respeito. Esse compromisso tem se traduzido em manifestações públicas, iniciativas educacionais e uma postura ética que coloca o Brasil como referência para o mundo — provando que o diálogo entre diferentes tradições religiosas pode se transformar em uma aliança poderosa na defesa da dignidade humana. Nós, judeus, reconhecemos e valorizamos profundamente essa parceria.

A raiz do problema está, muitas vezes, na falta de educação sobre a diversidade. Ensinar sobre a história dos povos, suas religiões e culturas é a ferramenta mais poderosa para desconstruir estereótipos e quebrar os ciclos de ódio.

A ADL reforça que a verdadeira vitória não está apenas em punir os que propagam o ódio, mas em prevenir que o ódio nasça, cultivando sociedades onde o respeito mútuo seja a base da convivência.

Saio deste encontro mais confiante porque essa luta não é apenas dos judeus. Ela é daqueles que acreditam em dois modelos de sociedade em disputa no mundo contemporâneo.

De um lado, o modelo do autoritarismo, da intolerância e da divisão. Do outro, o modelo pelo qual lutamos — o da diversidade, do respeito, da tolerância e da defesa inegociável da democracia. Esta é a luta da nossa geração e, juntos, temos a responsabilidade e iremos vencer.