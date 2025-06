Criadores de vaquinha voltam atrás e dizem que vão repassar dinheiro para alpinista Agam Voluntário arriscou a própria vida no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins Internacional|Do R7 30/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h55 ) twitter

Agam recebeu o apoio de milhares de brasileiros nas redes Reprodução/Instagram

A plataforma que organizou a vaquinha para o alpinista Agam anunciou nesta segunda-feira (30) que irá repassar integralmente o valor arrecadado ao voluntário, sem cobrança de taxas. A decisão foi comunicada por Vicente Carvalho, sócio-fundador da página Razões para Acreditar, após críticas recebidas por causa da taxa de 20% prevista inicialmente.

A campanha foi criada para apoiar Agam, que arriscou a própria vida no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, morta após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. O gesto do alpinista, que permaneceu ao lado do corpo da vítima durante a madrugada em uma encosta, gerou comoção e mobilizou doações. A vaquinha chegou a arrecadar mais de R$ 520 mil.

“Nosso objetivo jamais foi outro senão ajudar o Agam. Quando fizemos esse comunicado (do cancelamento), muitos de vocês expressaram o desejo e a importância desse valor chegar até ele e vocês têm toda razão”, afirmou Vicente Carvalho, sócio da página Razões para Acreditar.

No domingo (29), os organizadores haviam anunciado o cancelamento da campanha e a devolução de todas as doações. O motivo foi o volume de críticas à taxa de 20% praticada pela Voaa, plataforma de vaquinhas online que operou a arrecadação.

Diante da repercussão, Vicente informou que ouviu as manifestações dos apoiadores e decidiu manter a vaquinha ativa, garantindo o repasse total dos valores arrecadados a Agam. Segundo ele, o processo de envio do dinheiro já teve início, com a remessa da documentação necessária para a transferência internacional.

Mesmo com a mudança, os organizadores informaram que quem desejar o reembolso poderá solicitar a devolução das doações em até 48 horas. Em nota, a Voaa justificou que a taxa normalmente cobrada cobre um modelo de operação que envolve mais do que a manutenção da plataforma.

Agam recebeu o apoio de milhares de brasileiros nas redes sociais, que reconheceram a coragem e o esforço do voluntário no resgate.

