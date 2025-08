Criatura extinta há milhões de anos era usada na Roma Antiga como joia Peça foi localizada em Armea, na Galícia, dentro de um depósito de lixo doméstico Internacional|Do R7 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Fósseis de trilobita de 250 milhões de anos foram encontrados em assentamento romano na Galícia, Espanha.

Pesquisadores identificaram marcas de desgaste indicando que o objeto foi utilizado como joia entre os séculos 1 e 3 d.C.

O fóssil pode ter sido transportado por rotas comerciais romanas, não é originário da Galícia.

É o primeiro registro conhecido de uma trilobita modificada em contexto romano, usada como adorno ou amuleto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fósseis eram associados a propriedades protetoras na Antiguidade Reprodução/Adolfo Fernández-Fernández/Patrícia Valle-Abad/Alba Antía Rodríguez-Novoa/Manuel García-Ávila/Sara Romero/Juan Carlos Gutiérrez-Marco

Um fóssil de trilobita com cerca de quatro centímetros, de uma espécie extinta há aproximadamente 250 milhões de anos, foi encontrado durante escavações em um antigo assentamento romano no noroeste da Espanha. Pesquisadores da Universidade de Vigo e do Conselho Superior de Investigações Científicas identificaram marcas de desgaste artificial que indicam que o objeto foi adaptado como joia ou amuleto entre os séculos 1 e 3 d.C. O estudo foi publicado na revista Archaeological and Anthropological Sciences.

A peça foi localizada em Armea, na Galícia, dentro de um depósito de lixo doméstico junto a cerâmicas, moedas, vidros e ossos de animais. O fóssil pertence ao gênero Colpocoryphe, típico do período Ordoviciano, e preserva parte do tórax e da extremidade posterior do animal.

“Sete áreas de abrasão na parte inferior indicam que ferramentas de ferro foram usadas para suavizar as bordas e permitir a fixação em metal ou couro, mantendo à mostra a superfície segmentada da carapaça”, diz o estudo. Os pesquisadores sugerem que o item poderia ser usado como pingente ou pulseira.

A análise indica que o fóssil não é originário da Galícia. A coloração e o tipo de mineralização apontam para depósitos no centro-sul da Península Ibérica, a mais de 430 quilômetros de distância. Ele pode ter sido transportado por rotas comerciais romanas, como a Via da Prata, ou trazido por alguém da Lusitânia.

‌



Fósseis eram frequentemente associados a propriedades protetoras ou curativas na Antiguidade. Entre os romanos, objetos desse tipo podiam ser usados como adornos pessoais ou em altares domésticos. O achado é o primeiro registro conhecido de uma trilobita modificada em contexto romano.

