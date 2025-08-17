Dentista é condenado à prisão perpétua por matar esposa com shakes de proteína envenenados James Craig, de 47 anos, foi considerado culpado após envenenar esposa com arsênico e cianeto nos EUA, em 2023 Internacional|Do R7 17/08/2025 - 16h29 (Atualizado em 17/08/2025 - 16h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA James Craig, um dentista de 47 anos, foi condenado à prisão perpétua por assassinar sua esposa, Angela Craig, de 43 anos, envenenando-a com shakes de proteína.

Ele utilizou arsênico e cianeto para realizar o crime, que ocorreu em março de 2023, enquanto Angela estava internada em um hospital.

Durante o julgamento, foi revelado que Craig planejou o assassinato devido a problemas financeiros e insatisfação no casamento, além de ter tentado subornar um colega de cela para matar um detetive.

A defesa alegou suicídio da esposa, mas o júri rejeitou essa versão e o juiz sentenciou Craig como culpado, afirmando que o crime foi deliberado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Angela e James Craig foram casados por 23 anos e tiveram seis filhos Reprodução/Facebook

Um dentista foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por assassinar sua esposa, Angela Craig, de 43 anos, no Colorado, nos Estados Unidos, em março de 2023.

James Craig, de 47 anos, envenenou shakes de proteína da esposa com arsênico e, posteriormente, administrou uma dose fatal de cianeto enquanto ela estava internada em um hospital, de acordo com o canal de notícias norte-americano CBS News.

O júri do condado de Arapahoe considerou Craig culpado de homicídio em primeiro grau, além de outras acusações. Segundo a rede britânica BBC, ele tentou convencer um colega de cela a matar um detetive que investigava o caso enquanto aguardava a condenação.

Durante o julgamento, que foi encerrado no final do último mês de julho, os promotores afirmaram que o dentista planejou o crime porque se sentia preso no casamento e enfrentava problemas financeiros, mas não queria se divorciar.

‌



Evidências mostraram que Craig pesquisou no computador perguntas como “quantos gramas de arsênio puro matam um ser humano” e “o arsênio é detectável em autópsia?”. Ele também recebeu uma remessa de cianeto de potássio em seu consultório odontológico.

Dois dias após Angela consumir um shake de proteína envenenado, ela passou mal, sentindo tontura e fraqueza, e foi internada em um hospital no subúrbio de Denver.

‌



Imagens de câmeras de segurança mostraram Craig segurando uma seringa antes de entrar no quarto da esposa. O estado de saúde dela piorou rapidamente, e ela foi declarada em morte cerebral dias depois.

O legista confirmou que a causa da morte foi envenenamento por cianeto e tetraidrozolina, substância encontrada em colírios.

‌



A defesa alegou que Angela Craig cometeu suicídio, devastada pelos casos extraconjugais do marido, mas o argumento não convenceu o júri. “Eu deveria poder confiar no meu pai. Ele deveria ser meu herói, mas, em vez disso, será para sempre o vilão da minha vida”, disse um dos seis filhos do casal, Miriam Meservy, no tribunal.

O juiz Shay Whitaker, do condado de Arapahoe, sentenciou Craig à prisão perpétua pelo assassinato, além de 33 anos por acusações adicionais. “Isso foi deliberado, uma morte lenta causada pelo marido de Angela, não algo feito no calor da paixão”, afirmou a promotora Amy Padden em coletiva de imprensa após a sentença.

Qual foi a condenação do dentista James Craig? James Craig foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por assassinar sua esposa, Angela Craig, no Colorado, em março de 2023. Como James Craig cometeu o crime? Ele envenenou shakes de proteína da esposa com arsênio e, posteriormente, administrou uma dose fatal de cianeto enquanto ela estava internada em um hospital. Qual foi a decisão do júri sobre James Craig? O júri do condado de Arapahoe considerou Craig culpado de homicídio em primeiro grau e outras acusações. Durante a espera pela condenação, ele tentou convencer um colega de cela a matar um detetive que investigava o caso. Quais foram os motivos apresentados pelos promotores durante o julgamento? Os promotores afirmaram que Craig planejou o crime porque se sentia preso no casamento e enfrentava problemas financeiros, mas não queria se divorciar. Que evidências foram apresentadas contra James Craig? Evidências mostraram que Craig pesquisou no computador sobre arsênio e sua letalidade, além de ter recebido uma remessa de cianeto de potássio em seu consultório odontológico. O que aconteceu com Angela Craig após consumir o shake envenenado? Dois dias após consumir o shake envenenado, Angela passou mal, foi internada e, dias depois, foi declarada em morte cerebral. Qual foi a causa da morte confirmada pelo legista? O legista confirmou que a causa da morte de Angela foi envenenamento por cianeto e tetraidrozolina, uma substância encontrada em colírios. Qual foi a defesa apresentada por James Craig? A defesa alegou que Angela Craig cometeu suicídio, devastada pelos casos extraconjugais do marido, mas esse argumento não convenceu o júri. O que disse a filha de James Craig durante o julgamento? Miriam Meservy, uma das filhas do casal, declarou no tribunal: "Eu deveria poder confiar no meu pai. Ele deveria ser meu herói, mas, em vez disso, será para sempre o vilão da minha vida." Qual foi a sentença final imposta pelo juiz Shay Whitaker? O juiz Shay Whitaker sentenciou Craig à prisão perpétua pelo assassinato, além de 33 anos por acusações adicionais, afirmando que o crime foi deliberado e não algo feito no calor da paixão.

