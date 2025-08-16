Homem é envenenado e desenvolve paranoia após seguir dica de dieta de IA Idoso contou que decidiu trocar o cloreto de sódio pelo brometo após ler sobre desvantagens do sal de cozinha no ChatGPT Internacional|Do R7 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 60 anos foi internado após trocar sal de cozinha por brometo de sódio, conforme recomendação do ChatGPT.

Caso resultou em envenenamento e internação psiquiátrica involuntária devido a sintomas de paranoia e alucinações.

Paciente relatou uma dieta rigorosa e afirmações de estar sendo envenenado por um vizinho.

Pesquisadores alertam sobre os riscos de informações perigosas disseminadas por inteligência artificial, sem comentários da OpenAI sobre o caso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Homem substituiu o sal de cozinha por brometo de sódio após consultar uma IA Los Muertos Crew/Pexels

Um homem de 60 anos foi internado e diagnosticado com envenenamento depois de substituir o sal de cozinha por brometo de sódio, decisão tomada após consulta ao ChatGPT sobre mudanças na dieta. O caso foi descrito no periódico “Annals of Internal Medicine: Clinical Cases’ e resultou em internação psiquiátrica involuntária devido a sintomas graves de paranoia e alucinações.

Segundo o relatório, o paciente chegou ao pronto-socorro alegando que estava sendo envenenado pelo vizinho. Sem histórico médico ou psiquiátrico, apresentou exames compatíveis com bromismo, condição causada pela ingestão de bromo. Durante a internação, relatou que seguia uma dieta rigorosa e destilava a própria água, recusando líquidos oferecidos pela equipe médica. Em 24 horas, seu quadro evoluiu para alucinações auditivas e visuais, além de tentativa de fuga, levando à internação psiquiátrica compulsória.

O homem contou que decidiu trocar o cloreto de sódio pelo brometo de sódio após ler sobre desvantagens do sal de cozinha e consultar o ChatGPT. Segundo o estudo, a ferramenta de IA mencionou a possibilidade de substituição do cloreto pelo brometo em outros contextos, como limpeza, mas não indicou o consumo da substância. Ele comprou o produto pela internet e passou a utilizá-lo na alimentação.

O tratamento durou três semanas e incluiu cuidados de suporte, já que não existe antídoto para o envenenamento por bromo. Além dos sintomas psiquiátricos, o paciente apresentou insônia, fadiga e lesões na pele. Sobreviventes dessa condição podem ter efeitos de longo prazo.

‌



Pesquisadores tentaram reproduzir as buscas feitas pelo homem no ChatGPT. Embora não tenham conseguido replicar as perguntas exatas, obtiveram respostas que mencionavam brometo sem alertas claros sobre riscos à saúde. Eles afirmaram que, embora a inteligência artificial possa aproximar informações científicas do público, também há risco de difundir dados fora de contexto e potencialmente perigosos.

A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, não comentou o caso.

