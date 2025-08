Drones mostram soldados russos matando companheiros feridos no front, diz jornal alemão Autoridades ucranianas afirmam que as execuções ilustram o efeito das falhas logísticas da Rússia na guerra Internacional|Do R7 31/07/2025 - 21h59 (Atualizado em 31/07/2025 - 21h59 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Imagens de drones mostram soldados russos executando feridos no front, segundo o jornal BILD.

A prática se dá pela falta de um sistema de evacuação eficiente na Rússia.

Analistas indicam que essa ação é consequência da estratégia russa de enviar grupos de assalto sem apoio para resgatar feridos.

Autoridades ucranianas afirmam que essas execuções refletem falhas logísticas da Rússia e pressão extrema sobre os soldados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Casos semelhantes foram documentados em outubro de 2024 e março de 2025 Reprodução/Record News

Imagens de drones ucranianos revelaram soldados russos executando companheiros feridos nas linhas de frente da guerra, segundo o jornal alemão BILD. A prática, que já apareceu em diferentes registros desde 2024, ocorre em meio à falta de um sistema de evacuação eficiente para os militares da Rússia.

Em um vídeo recente, um soldado russo ferido aparece em uma trincheira mexendo braços e cabeça. Outro militar se aproxima, o inspeciona rapidamente e o golpeia três vezes com a coronha do rifle, matando-o antes de seguir adiante. Em junho de 2024, outro registro mostrou três russos sendo atacados por um drone de combate ucraniano. Um deles ficou ferido e desmaiou, sendo executado com um tiro na cabeça por um colega. Casos semelhantes foram documentados em outubro de 2024 e março de 2025.

O analista militar Julian Röpcke, do BILD, explica que a execução de soldados feridos é consequência da estratégia russa de enviar grupos de assalto sem estrutura de resgate. Um soldado ucraniano que atua perto de Pokrovsk disse ao jornal que os militares russos operam em uma “via de mão única”. Segundo ele, os feridos que não conseguem retornar sozinhos ao território controlado pela Rússia acabam morrendo de hemorragia ou são mortos pelos próprios companheiros.

A Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia divulgou ainda a interceptação de um rádio militar, na qual um comandante da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Frota do Pacífico ordena a execução de um subordinado ferido.

‌



As autoridades ucranianas afirmam que os registros ilustram o efeito das falhas logísticas da Rússia na guerra e a tática de pressão extrema sobre os soldados mobilizados no front.

