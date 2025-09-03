Elevador da Glória é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (03) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Internacional|Do R7 03/09/2025 - 17h13 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Famoso 'elevador da Glória' em Lisboa despenca e deixa feridos Notícias ao Minuto

Elevador da Glória é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (03). O famoso ponto turístico português tombou deixando pelo menos três mortos e cerca de 20 feridos - dois deles em estado grave. Segundo a imprensa portuguesa, a causa do acidente foi um cabo que se rompeu.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 16h52 desta quarta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Elevador da Glória” são: Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, apontou o Google Trends. Confira:

Saiba mais em R7.com.