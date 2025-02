Empresa chinesa expõe funcionários no banheiro em ‘mural da vergonha’ Ação da empresa é considerada violação grave à privacidade e gerou revolta nas redes sociais Internacional|Do R7 23/01/2025 - 12h04 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa tirou foto de funcionários usando o banheiro Reprodução/Jimu News

Uma empresa chinesa admitiu usar câmeras no banheiro para monitorar os funcionários que passavam muito tempo no local em seus intervalos. Aqueles que eram considerados “infratores” tinham a imagem exposta em uma espécie de “mural da vergonha”.

Segundo a imprensa chinesa, uma empresa de equipamentos eletrônicos de Shenzhen colou na parede interna do banheiro uma foto de dois funcionários agachados em um banheiro.

O funcionário da empresa que tirou a foto disse que o objetivo era alertar os funcionários que jogam ou fumam no banheiro. “Alguns funcionários se escondiam no banheiro para fumar ou jogar e, quando demoravam muito, outros funcionários ficavam ansiosos e denunciavam à empresa. A gerência bateu na porta do banheiro, mas o funcionário não saiu, então coloquei uma escada e tirei uma foto”, disse.

A imagem foi retirada do local por ordem da direção da empresa.

‌



Segundo a empresa, é proibido fumar no banheiro por questões de segurança e que estar no banheiro para jogar durante o horário de trabalho é uma violação das normas trabalhistas.

Ela também afirmou que anexar a foto expondo os funcionários foi considerado excessivo e a imagem foi imediatamente removida.

‌



O caso gerou indignação nas redes sociais chinesas, com muitos usuários acusando a empresa de infringir a privacidade de seus funcionários e violar a legislação local.

“O banheiro é um espaço privado e tirar e postar fotos de funcionários é uma violação grave à privacidade”, disse um especialista na área jurídica à imprensa chinesa.