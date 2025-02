Médico faz cirurgia de vasectomia em si mesmo e mostra nas redes sociais Cirurgião plástico de Taiwan disse ter realizado o procedimento cirúrgico como presente para sua esposa Internacional|Do R7 21/01/2025 - 11h40 (Atualizado em 21/01/2025 - 11h40 ) twitter

Vídeo foi exibido nas redes sociais para "fins educacionais", segundo o médico Reprodução/Instagram/@docchen3

Um médico de Taiwan realizou uma cirurgia de vasectomia em si mesmo e compartilhou o vídeo da operação em seu perfil nas redes sociais.

Chen Wei-nong, um cirurgião plástico que atua em Taipei e pai de três filhos, decidiu passar pela cirurgia como um presente para sua esposa. A ideia de realizar ele mesmo a cirurgia era para reduzir os riscos de algo dar errado na operação. E o motivo para gravar o procedimento foi para “fins educacionais”.

No vídeo, o médico apresenta as 11 etapas do procedimento. Em seguida, toma anestesia local e trabalha na realização do procedimento. Em geral, a cirurgia dura alguns minutos, mas por se tratar de uma operação em si mesmo, o processo levou uma hora.

“Foi uma sensação estranha tocar e suturar minha própria uretra. No caso da cirurgia de trompa de falópio feminina, é muito difícil, mas no caso dos homens, é relativamente mais fácil porque o problema é resolvido encontrando o ducto deferente externamente e amarrando-o”, disse Wei-nong em suas redes sociais.

‌



A vasectomia é um procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos. A cirurgia interrompe a circulação dos espermatozóides produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que desembocam na uretra, impedindo a gravidez. A vasectomia é considerada irreversível, mas há casos em que os homens podem revertê-la.

O médico disse que sentiu um pouco de dor e desconforto na noite da cirurgia, mas estava bem quando acordou na manhã seguinte.

‌



Nas redes sociais, muitos usuários questionaram os riscos do médico fazer a cirurgia em si próprio. Segundo Wei-nong, ele é cirurgião licenciado, e a vasectomia foi realizada sob a supervisão de um urologista.

O Departamento de Saúde de Taipei confirmou que Wei-nong possui as qualificações necessárias para o exercício da profissão e não encontrou problemas legais em relação à realização do procedimento em si mesmo.

‌



O médico de Taiwan alertou no vídeo, que está disponível no Facebook e Instagram, para que as pessoas não sigam o seu exemplo e optem por procurar um urologista.