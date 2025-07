Saiba o que é a expressão que irrita Trump e viralizou após exceções no tarifaço Brasileiros foram às redes sociais para chamar o presidente norte-americano de ‘TACO’ após a assinatura do decreto Internacional|Do R7 30/07/2025 - 19h14 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h14 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump assinou um decreto com tarifas de 50% aos produtos exportados pelo Brasil.

Uma série de exceções, incluindo laranjas e aviões, gerou piadas nas redes sociais, usando a expressão "TACO".

"TACO" significa "Trump Always Chickens Out", criticando a indecisão do presidente.

Trump respondeu irritado ao ser questionado sobre a expressão, afirmando que é uma "negociação". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump assina decreto do tarifaço, que exclui mais de 600 produtos brasileiros White House/ Molly Riley

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto que oficializa tarifas de 50% aos produtos exportados pelo Brasil. No entanto, o chamado tarifaço excluiu uma série de produtos brasileiros, de laranja a avião. A lista grande de exceções foi o suficiente para os brasileiros invadirem as redes sociais e fazerem piadas com o mandatário americano, chamando-o de “TACO”.

O termo não tem qualquer referência com a comida mexicana. Ele é uma sigla para “Trump Always Chickens Out”, ou “Trump sempre amarela”, em tradução livre.

TRUMP ARREGOU



tarifa de 50% foi fake.



As exceções foram gigantes.



Trump Always Chickens Out!!



TACO pic.twitter.com/K8ZlIJxAQp — Daniel Maia de Mello (@DanielMaiaMello) July 30, 2025

“Chicken out” é uma expressão que, em nosso português, pode ser traduzido como “amarelar” ou “pipocar”. Além disso, “chicken”, ou galinha, é um animal comumente associado ao medo na gíria do dia a dia do falante em inglês.

Apesar de ser usado em tom de zoeira nas redes sociais hoje, quando Trump confirmou o tarifaço, a expressão surgiu nas páginas ‘sérias’ do jornal britânico Financial Times. Depois, ela ‘pegou’ e começou a ser usada por um banco de investimentos sempre que o presidente norte-americano adiava a aplicação de taxas à União Europeia.

‌



Trump já foi questionado sobre a expressão “TACO”. “Você chama isso de amarelar? Isso é negociação”, respondeu, irritado.

No caso brasileiro, ficaram de fora do ‘tarifaço’ alguns dos produtos mais importantes na pauta de exportações do país para o mercado americano. No total, são 694 exceções, incluindo suco de laranja, celulose e aviões da Embraer. Foi o suficiente para a web ver a oportunidade de usar a expressão “TACO” mais uma vez.

