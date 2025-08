Por que assessor de Trump acusa a Índia de financiar a guerra da Rússia na Ucrânia Críticas foram as mais duras já feitas pelo governo Trump contra a Índia; Embaixada da Índia em Washington não comentou Internacional|Do R7 03/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 03/08/2025 - 15h26 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Assessor de Trump acusou a Índia de financiar a guerra da Rússia na Ucrânia.

Críticas destacam a compra de petróleo russo pela Índia, similar à China.

Embaixada da Índia em Washington não comentou as declarações.

Trump ameaçou impor tarifas a países que comprarem petróleo russo, mantendo relação positiva com Modi. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tenta se manter próximo de Donald Trump em meio às tarifas Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um importante assessor do presidente Donald Trump acusou neste domingo (3) a Índia de financiar a guerra da Rússia na Ucrânia por meio da compra de petróleo de Moscou. A declaração foi feita após o líder norte-americano aumentar a pressão sobre Nova Délhi para interromper as importações de energia russa.

“O que ele (Trump) disse muito claramente é que não é aceitável que a Índia continue financiando esta guerra comprando petróleo da Rússia”, afirmou Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca e um dos assessores mais influentes de Trump.

As críticas de Miller estão entre as mais duras já feitas pelo governo Trump contra a Índia, considerada um dos principais parceiros dos Estados Unidos na região Indo-Pacífico. “As pessoas ficarão chocadas ao saber que a Índia está basicamente empatada com a China na compra de petróleo russo. É um fato surpreendente”, disse o assessor no programa “Sunday Morning Futures”, da Fox News.

A Embaixada da Índia em Washington não respondeu às declarações do assessor. Fontes do governo indiano disseram à Reuters no sábado (2) que Nova Délhi continuará comprando petróleo de Moscou, mesmo diante das ameaças de Washington.

‌



Na sexta-feira (1), entrou em vigor uma tarifa de 25% sobre produtos indianos como resposta à compra de equipamentos militares e energia da Rússia. Trump também ameaçou impor tarifas de 100% sobre importações de países que adquirirem petróleo russo, a menos que Moscou chegue a um cessar-fogo robusto com a Ucrânia.

Apesar das críticas, Miller ressaltou o relacionamento entre Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, descrevendo-o como “fantástico”.

