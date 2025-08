Quem é Dmitry Medvedev, aliado de Putin que despertou a ira de Trump Resposta do presidente dos EUA veio nesta sexta-feira (1), com o posicionamento de dois submarinos nucleares perto da Rússia Internacional|Do R7 01/08/2025 - 18h07 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h46 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia, critica Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia.

Trump responde com ameaças e posiciona submarinos nucleares como demonstração de força.

Medvedev menciona o sistema de mísseis nucleares "Mão Morta" como um alerta à postura de Trump.

Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança, tem se posicionado de forma dura contra o Ocidente desde 2020. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dmitry Medvedev é atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia Divulgação/Sergey Bulkin/TASS

Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, voltou ao centro das atenções após um embate público com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O confronto começou quando Medvedev criticou o ultimato dado por Trump para que Moscou encerrasse a guerra na Ucrânia, o que levou o norte-americano a acusá-lo de adotar uma postura beligerante. A troca de declarações escalou com ameaças indiretas envolvendo armas nucleares.

“Digam a Medvedev, o ex-presidente fracassado da Rússia que acha que ainda é presidente, para tomar cuidado com suas palavras. Ele está entrando em um território muito perigoso”, escreveu Trump.

Medvedev respondeu horas depois, em seu canal no Telegram. Ele disse que Trump demonstrou estar nervoso e que isso é sinal de que a Rússia está “no caminho certo”. O russo também fez um alerta. “Trump deveria se lembrar de como a lendária ‘Mão Morta’ pode ser perigosa”, escreveu.

O “Mão Morta” é um sistema automático de disparo de mísseis nucleares desenvolvido na era soviética. Ele foi projetado para reagir caso a liderança russa seja eliminada em um ataque. O próprio governo russo já se referiu à ferramenta como uma “arma apocalíptica”.

A tréplica de Trump veio nesta sexta-feira (1), com o posicionamento de dois submarinos nucleares em “regiões apropriadas”, reafirmando o prazo de 10 dias dado a Moscou para aceitar um cessar-fogo com a Ucrânia.

Nascido em Leningrado em 1965, Dmitry Anatolievitch Medvedev é jurista e professor, tendo sido presidente da Rússia de 2008 a 2012 e primeiro-ministro de 2012 a 2020. Durante seu mandato presidencial, foi visto como mais liberal que Vladimir Putin e lançou um programa de modernização para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo e do gás.

Desde 2020, ocupa a vice-presidência do Conselho de Segurança, onde tem se destacado por declarações duras contra o Ocidente e pela defesa das posições estratégicas de Moscou.

