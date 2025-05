Entenda cinco pontos sobre a mudança que limita o direito à cidadania italiana Texto foi aprovado no Senado do país, com 81 votos favoráveis, e precisa ser referendado pela Câmara até 27 de maio Internacional|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 17/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/05/2025 - 02h00 ) twitter

Novas regras estão valendo desde 28 de março Divulgação/Jacqueline Macou/Pixabay

O Parlamento da Itália discute novas regras para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Um decreto que endurece os critérios está em vigor desde o dia 28 de março.

Segundo a nova norma, o reconhecimento da cidadania ficará restrito a filhos e netos de italianos. Com isso, bisnetos, trinetos e gerações mais distantes perderiam o direito.

O texto já foi aprovado no Senado, com 81 votos favoráveis, e precisa ser referendado pela Câmara até 27 de maio.

Confira as principais mudanças

O que diz a nova regra?

Com a exclusão de graus de parentesco mais distantes, o governo italiano afirma que a cidadania só será reconhecida em dois casos:

Se o pai, mãe, avô ou avó do requerente tiver nascido na Itália;

Se o parente próximo com cidadania italiana tiver nascido fora do país, mas residido por pelo menos dois anos consecutivos na Itália antes do nascimento do filho.

O processo ainda é feito pelos consulados?

Não. Segundo comunicado do Consulado Geral da Itália em São Paulo, os órgãos consulares “passarão a se concentrar na prestação de serviços àqueles que já são cidadãos, e não mais na ‘criação’ de novos cidadãos”.

Quem já entrou com o pedido será afetado?

Não. Especialistas afirmam que a nova regra não se aplica a quem deu entrada no processo antes de 28 de março. Esses casos seguirão sendo analisados com base na legislação anterior.

Qual foi o motivo da mudança?

Em entrevista à imprensa italiana, o ministro das Relações Exteriores afirmou que a mudança visa “valorizar o vínculo efetivo entre a Itália e o cidadão residente no exterior”. Além disso, o governo argumenta que o passaporte italiano estava sendo tratado como um produto a ser “vendido”, o que desvirtua o propósito da cidadania.

Isso afeta os brasileiros?

Sim. A mudança impacta diretamente brasileiros descendentes de italianos, já que muitos têm ancestrais que se naturalizaram brasileiros após emigrar da Itália. Segundo especialistas, cerca de 95% dos brasileiros que buscam a cidadania italiana podem ser afetados pela nova regra.

Como era a regra anterior?

Antes da nova norma, qualquer pessoa que comprovasse ter um antepassado italiano vivo após 17 de março de 1861 — data da unificação da Itália — podia solicitar a cidadania, sem limite de gerações. Agora, o direito fica restrito a descendentes diretos (filhos e netos) de italianos que não tenham adquirido outra nacionalidade antes do nascimento dos descendentes.

