Entenda por que a Rússia não foi alvo do novo 'tarifaço' de Trump Trump anunciou novas tarifas para 185 países, incluindo o Brasil, mas a Rússia ficou de fora Internacional|Do R7 02/04/2025 - 23h42 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h42 )

Rússia, liderada por Vladimir Putin, ficou de fora do 'tarifaço' Valter Campanato/Agência Brasil - 14/11/2019

Interlocutores da Casa Branca disseram a mídia norte-americana que a Rússia não foi alvo do novo “tarifaço” de Trump, porque o comércio entre os dois países praticamente não existe mais. O motivo para isso são as sanções impostas devido à guerra com a Ucrânia.

Apesar disso, em março, Trump tinha ameaçado impor mais sanções à Rússia e tarifas adicionais sobre o petróleo do país se as negociações de paz não avançarem. “Com base no fato de que a Rússia está absolutamente ‘batendo’ na Ucrânia no campo de batalha agora, estou considerando fortemente Sanções Bancárias, Sanções e Tarifas em larga escala sobre a Rússia até que um Cessar-fogo e ACORDO FINAL DE PAZ SEJAM ALCANÇADOS”, disse pelas redes sociais.

Nesta quarta-feira (2), Trump anunciou novas tarifas para 185 países, incluindo o Brasil, mas a Rússia ficou de fora. A alíquota mínima foi de 10%, taxa imposta aos produtos brasileiros. Até mesmo as Ilhas Heard e McDonald, que não tem habitantes, foi taxada. A ilha é um território externo da Austrália. As novas tarifas começam a valer no sábado (5).

Após o anúncio, o Brasil lamentou a decisão de Trump. O governo disse que vai manter a postura diplomática em relação ao tema, mas afirmou avaliar “todas as possibilidades de ação para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral”.

No Câmara, um projeto de lei que autoriza o governo a reagir a possíveis sanções comerciais impostas por outros países foi aprovado em caráter de urgência. O texto já tinha passado pelo Senado e agora vai à sanção.

