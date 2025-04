Escritório comercial americano cita Brasil como exemplo de imposição de tarifas contra EUA Relatório de 397 páginas afirma que o Brasil impõe tarifas relativamente altas sobre as importações em vários setores Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 31/03/2025 - 21h10 (Atualizado em 31/03/2025 - 21h41 ) twitter

Têxteis e vestuário é um dos setores com tarifas relativamente altas, segundo relatório Fernando Frazão/Agência Brasil - 05/07/2021

Em documento publicado nesta segunda-feira, 31, pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), os Estados Unidos acusam o Brasil e uma série de outros países de imporem numerosas barreiras e tarifas contra produtos americanos. O R7 pediu um posicionamento do governo brasileiro e aguarda retorno.

O relatório de 397 páginas afirma que o Brasil impõe tarifas relativamente altas sobre as importações em uma ampla gama de setores, incluindo automóveis, peças automotivas, tecnologia da informação e eletrônicos, produtos químicos, plásticos, maquinário industrial, aço, têxteis e vestuário.

A falta de previsibilidade da relação às alíquotas tarifárias também é apontada no texto como uma dificuldade para os exportadores dos EUA preverem os custos de fazer negócios no Brasil.

“Embora o Brasil tenha tomado medidas para tornar seu mercado de compras mais transparente, as restrições e preferências domésticas permanecem”, declara o documento. Segundo o USTR, o país também exige que os contratos de aquisição, especialmente nos setores de saúde e defesa, contenham requisitos de compensação para fornecedores estrangeiros.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciará as “tarifas recíprocas” contra produtos estrangeiros de parceiros comerciais.

