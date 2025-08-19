‘Esquilos zumbis’ cobertos por verrugas invadem quintais nos EUA Relatos de esquilos doentes se intensificaram desde meados de 2023 e voltaram a crescer neste verão no hemisfério norte Internacional|Do R7 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Esquilos com tumores e feridas têm sido avistados nos EUA e Canadá, causando preocupação.

A doença é fibromatose do esquilo, uma infecção viral que não representa risco para humanos nem outros animais.

A transmissão ocorre pelo contato direto com lesões ou saliva de esquilos infectados.

Relatos de esquilos doentes aumentaram em 2023, coincidindo com casos de coelhos com vírus semelhante. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Doença não representa risco a pessoas, animais de estimação ou aves Reprodução/Facebook/Evelyn's Wildlife Refuge

Esquilos com tumores semelhantes a verrugas e feridas purulentas têm sido vistos em quintais nos Estados Unidos e no Canadá, gerando preocupação entre moradores. O fenômeno foi registrado principalmente em estados como Maine e relatado por usuários em redes sociais como Reddit e X. Por causa da aparência, os animais doentes acabaram ganhando o apelido de “esquilos zumbis”.

Especialistas afirmam que os animais não são perigosos. Eles sofrem de fibromatose do esquilo, uma doença de pele viral causada pelo leporipoxvírus. A infecção provoca crescimentos que podem acumular líquido e deixar os animais com falhas de pelos. A transmissão ocorre pelo contato direto com lesões ou saliva de indivíduos infectados, em dinâmica semelhante ao herpes em humanos.

Apesar da aparência incomum, a doença não representa risco a pessoas, animais de estimação ou aves. Segundo o Departamento de Pesca e Vida Selvagem do Maine, a fibromatose geralmente desaparece em quatro a oito semanas. Apenas em casos graves os tumores podem afetar órgãos internos e levar à morte.

Os especialistas explicam que a concentração de esquilos em locais de alimentação para pássaros facilita a disseminação do vírus. Animais doentes podem deixar saliva em sementes, contaminando outros que se alimentam do mesmo local. A recomendação é evitar contato direto com os roedores e permitir que a doença siga seu curso natural.

‌



Relatos de esquilos doentes se intensificaram desde meados de 2023 e voltaram a crescer neste verão no hemisfério norte. Os casos ocorrem no mesmo período em que coelhos do Colorado foram diagnosticados com o vírus do papiloma, que provoca tumores semelhantes a chifres ou tentáculos ao redor da cabeça.

Perguntas e respostas

O que está acontecendo com os esquilos nos EUA e no Canadá? Esquilos com tumores semelhantes a verrugas e feridas purulentas têm sido avistados em quintais, gerando preocupação entre os moradores. Esse fenômeno foi registrado principalmente em estados como Maine e relatado em redes sociais como Reddit e X. Qual é a causa dos problemas de saúde nos esquilos? Os esquilos estão sofrendo de fibromatose do esquilo, uma doença de pele viral causada pelo leporipoxvírus. Essa infecção provoca crescimentos que podem acumular líquido e causar falhas de pelos nos animais. Os esquilos doentes representam risco para os humanos ou outros animais? Não, os especialistas afirmam que a doença não representa risco para pessoas, animais de estimação ou aves. A fibromatose geralmente desaparece em quatro a oito semanas, e apenas em casos graves os tumores podem afetar órgãos internos e levar à morte. Como a doença se espalha entre os esquilos? A concentração de esquilos em locais de alimentação para pássaros facilita a disseminação do vírus. Animais doentes podem deixar saliva em sementes, contaminando outros que se alimentam no mesmo local. O que deve ser feito em relação aos esquilos doentes? A recomendação é evitar contato direto com os roedores e permitir que a doença siga seu curso natural. Quando os relatos de esquilos doentes começaram a aumentar? Os relatos de esquilos doentes se intensificaram desde meados de 2023 e voltaram a crescer neste verão no hemisfério norte, coincidindo com diagnósticos de coelhos do Colorado com o vírus do papiloma, que provoca tumores semelhantes a chifres ou tentáculos ao redor da cabeça.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp