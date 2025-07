Esquilo corajoso enfrenta cascavel em reserva ambiental nos EUA; assista

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um esquilo interagindo com uma cascavel em uma unidade de conservação na Baía de San Diego, Estados Unidos. O esquilo lançou folhas sobre a cobra e utilizou sua cauda para confundir o ataque da serpente.



Especialistas afirmaram que essa é uma tática anti-cobras desenvolvida pela espécie. A cobra provavelmente estava com pouca energia após se alimentar, o que facilitou a defesa do esquilo. Ele conseguiu retornar ao seu habitat após o encontro, possivelmente alertando outros esquilos sobre o perigo.