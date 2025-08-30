Estetoscópio criado com IA realiza diagnósticos de doenças cardíacas em 15 segundos Modelo testado em 12 mil pacientes no Reino Unido ajuda a prevenir casos de paradas cardíacas Internacional|Do R7 30/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisadores do Imperial College London desenvolveram um estetoscópio com inteligência artificial que diagnostica doenças cardíacas em 15 segundos.

O dispositivo realiza um eletrocardiograma e analisa batimentos cardíacos que não podem ser detectados pelo ouvido humano.

Testes realizados em mais de 12 mil pacientes mostraram que o uso do estetoscópio de IA aumenta as chances de diagnóstico precoce de infecções cardíacas.

Novas tecnologias são essenciais para detectar doenças em estágios iniciais, melhorando assim o tratamento e bem-estar dos pacientes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Estetoscópio utiliza inteligência artificial para promover diagnóstico rápido para doenças cardíacas Eko Health/Imperial College London

Pesquisadores do Imperial College London, junto de médicos do Sistema Nacional de Saúde (NHS) no Reino Unido, realizaram testes com um novo tipo de estetoscópio que funciona com a ajuda de uma inteligência artificial. A tecnologia consegue realizar diagnósticos de doenças cardíacas em 15 segundos e usa da IA para realizar um rápido eletrocardiograma e analisar diferenças no batimento do coração, incapazes de serem identificadas pelo ouvido humano.

Para a Cardiologista e diretora clínica da British heart Foundation Sonya Babu-Narayan, “Esse é um exemplo elegante como o simples estetoscópio, inventado há 200 anos, pode ser adaptado para o século 21″.

O dispositivo é posto sobre o peito do paciente para a realização de um eletrocardiograma capaz de checar os batimentos cardíacos, enquanto um microfone registra o fluxo de sangue do coração. O feito possibilita que médicos possam identificar paradas cardíacas, doença da válvula cardíaca e arritmia em fases iniciais — essencial para um melhor tratamento.

Estetoscópio criado com inteligência artificial é capaz de diagnosticar três doenças cardíacas em menos de 15 segundos Eko Health/Imperial College London

Sonia afirma a importância de novas tecnologias para melhorar o bem-estar e a saúde dos pacientes e evitar que as doenças cardíacas sejam detectadas em estágios avançados, “Nós precisamos de inovações que promovem o diagnóstico inicial de uma parada cardíaca porque ainda é comum que a condição seja diagnosticada apenas em estágios avançados. Se o diagnóstico for feito cedo, os pacientes podem ter acesso aos tratamentos necessários”.

‌



Segundo a fundação, o teste ocorreu em mais de 12 mil pacientes com sintomas de fatiga e falta de ar. Aqueles examinados com estetoscópio de IA tiveram duas vezes mais chances de receber um diagnóstico de insuficiência cardíaca, em comparação com pacientes que não foram examinados com a tecnologia e cerca de o triplo das chances de serem diagnosticados com arritmia, que pode aumentar o risco de AVC.

Os pacientes também tiveram quase o dobro de chances de receber um diagnóstico de doença da válvula cardíaca, quando uma ou mais válvulas cardíacas não funcionam corretamente.

