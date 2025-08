Estrela-do-mar com bumbum saliente surpreende cientistas no fundo do mar na Argentina Animal foi flagrado a 1.200 metros de profundidade e chamou atenção por lembrar personagem de desenho animado Internacional|Do R7 01/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Estrela-do-mar foi encontrada a 1.200 metros de profundidade na costa da Argentina.

Animal ganhou o apelido de "Patrick" por lembrar o personagem de Bob Esponja.

A imagem gerou memes nas redes sociais após ser capturada em uma expedição científica.

Forma curiosa é resultado de contrações musculares, criando uma ilusão de ótica. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

'É o Patrick!': estrela-do-mar bunduda viralizou nas redes sociais Reprodução/X - Wikimedia

Uma estrela-do-mar flagrada no fundo do oceano na costa da Argentina viralizou nas redes sociais nesta semana. O motivo? A criatura, que impressionou pelo bumbum saliente, foi imediatamente apelidada de “Patrick”, em referência ao personagem do desenho Bob Esponja. A cena inusitada foi registrada por cientistas durante uma expedição a 1.200 metros de profundidade.

A imagem foi capturada durante uma transmissão ao vivo de uma expedição científica realizada no Cânion Submarino de Mar del Plata, a mais de mil metros abaixo da superfície. O projeto é uma parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisa Científica e Técnica (Conicet), da Argentina, e o Schmidt Ocean Institute, dos Estados Unidos.

Enquanto exploravam o leito marinho, os pesquisadores se depararam com o animal de aparência curiosa. Braços curtos, textura rugosa, cor vibrante e, principalmente, a saliência no centro do corpo que lembrava um bumbum. Foi o suficiente para alguém na equipe soltar, em tom de brincadeira: “É o Patrick!”

A referência, claro, é Patrick Estrela, o melhor amigo do Bob Esponja, famoso nos desenhos por sempre aparecer com a “traseira” de fora. A imagem rapidamente caiu nas graças da internet e virou meme nas redes sociais.

Apesar da aparência cômica, há uma explicação científica para o fenômeno. Segundo os pesquisadores, a forma arredondada e a aparência “humanizada” são resultados de contrações musculares que ocorrem quando o animal se fixa nas rochas. Ao relaxar os braços, a gravidade puxa suas estruturas internas para baixo, criando esse aspecto curioso na região central do corpo.

Vale lembrar que o “bumbum” é só uma ilusão de ótica: o ânus das estrelas-do-mar fica na parte inferior do corpo, voltado para o fundo do mar, e normalmente não é visível. Ou seja, o que chamou a atenção dos cientistas e do público foi apenas uma divertida coincidência.