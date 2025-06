Ex-operário, novo presidente da Coreia do Sul sobreviveu a ataque a faca; conheça Lee Jae-myung Em janeiro de 2024, Lee Jae-myung sofreu uma tentativa de assassinato enquanto conversava com jornalistas Internacional|Do R7 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lee Jae-myung, do Partido Democrático, em seu último comício de campanha, em 2 de junho de 2025 Reprodução/Instagram - @koryodynasty

O advogado Lee Jae-myung, de 61 anos, foi eleito presidente da Coreia do Sul na terça-feira (3), após conquistar 49,29% dos votos com 99% das urnas apuradas, segundo projeções das principais redes de TV sul-coreanas. Ele derrotou o candidato governista Kim Moon-soo, do Partido do Poder do Povo (PPP), que aparecia com 41,34% dos votos. A participação eleitoral chegou a 80%, a maior em quase três décadas.

Candidato da oposição e filiado ao Partido Democrático, Lee assume em um contexto de crise política desencadeada pela tentativa de autogolpe do ex-presidente Yoon Suk-yeol, que em dezembro de 2024 decretou lei marcial e ordenou o envio do Exército ao Parlamento, suspendendo a Assembleia Nacional.

A medida, inédita desde a redemocratização em 1987, durou apenas algumas horas, mas gerou forte reação do Legislativo, liderada por Lee, então deputado em seu segundo mandato.

Na mesma madrugada da decretação da lei marcial, Lee atravessou barreiras de policiais e soldados para entrar no Parlamento junto a manifestantes e garantir a votação que derrubou o decreto. Dez dias depois, a Assembleia aprovou o impeachment de Yoon, posteriormente confirmado pela Corte Constitucional, encerrando sua passagem pela presidência.

‌



A eleição presidencial foi convocada com dois anos de antecedência e teve como tema central a crise institucional provocada pelo ex-presidente. A campanha também girou em torno de questões econômicas, com destaque para as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos sul-coreanos, apesar de Seul manter isenção tarifária para itens americanos.

O novo presidente prometeu priorizar o alívio do custo de vida para famílias de baixa e média renda, além de apoiar pequenos empresários.

‌



Lee terá pela frente o desafio de governar um país dividido politicamente após o episódio da lei marcial. O novo presidente também precisará lidar com as incertezas nas relações com os EUA, um de seus principais parceiros comerciais e aliados militares, que vêm adotando políticas protecionistas.

A expectativa é que as relações com a China melhorem, já que o novo presidente é visto como mais pragmático e menos ideológico nas questões de política externa, em contraste com a linha mais alinhada a Washington e Tóquio do governo anterior.

‌



Trajetória pessoal

Ex-operário de fábrica, Lee sofreu sequelas físicas após um acidente com uma prensa. Conseguiu uma bolsa de estudos e formou-se advogado, atuando por décadas em causas sociais antes de ingressar na política. Foi prefeito, governador e chegou ao Parlamento.

O eleito também sofre acusações de corrupção desde a eleição presidencial anterior, em que perdeu por menos de um ponto percentual para Yoon, mas recuperou protagonismo após liderar a resistência democrática durante a crise institucional.

Em janeiro de 2024, sofreu uma tentativa de assassinato a faca enquanto conversava com jornalistas. O ataque atingiu seu pescoço e exigiu uma cirurgia delicada. Desde então, Lee circula com colete à prova de balas e escolta reforçada

Na noite de terça-feira (3), Lee agradeceu ao eleitorado. “Se este resultado for confirmado, gostaria de expressar meu respeito pela grande decisão do público. Farei o meu melhor para cumprir a grande responsabilidade e missão e não decepcionarei as expectativas do público”, declarou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp