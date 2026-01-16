Exausta e sem dormir, mãe liga para a polícia nos EUA em busca de apoio emocional Moradora de Utah, Kylie Grimes acionou a emergência ao perceber que havia chegado ao limite cuidando sozinha de quatro filhos

Exausta e sem dormir direito há semanas, Kylie Grimes, mãe de quatro filhos, ligou para a polícia em julho do ano passado. O motivo não era denunciar um crime nem relatar uma emergência médica, mas sim para pedir apoio emocional. Moradora do estado de Utah, nos Estados Unidos, Kylie estava sozinha com os quatro filhos pequenos em uma noite em que o marido trabalhava até tarde.

O relógio já batia 22h, o jantar ainda não estava pronto e o filho mais novo, um bebê, estava comendo uma planta dentro de casa. “Foi como se tudo tivesse desabado de uma vez. Eu estava completamente esgotada após meses sobrevivendo com pouquíssimo sono”, contou em entrevista ao Daily Mail. “Meu marido não estava em casa. Eu estava exausta em todos os sentidos: física, mental e emocionalmente”, desabafou.

Para além da falta de sono e exaustão, a mulher ainda revelou que dois de seus filhos haviam sido diagnosticados recentemente com diabetes tipo 1, o que intensificou o estresse de uma rotina já muito caótica. Segundo ela, dias e noites passaram a girar em torno de alarmes, medições constantes de glicose, medo permanente e uma responsabilidade que nunca cessava.

“Eu não conseguia dormir por longos períodos e sentia meu sistema nervoso sempre em estado de alerta. Me sentia vazia e sobrecarregada”, relatou.

O ponto de ruptura veio quando o filho mais novo, de 15 meses, colocou terra de um vaso na boca e começou a se engasgar. Ela conseguiu controlar a situação imediata e ligou para o centro de intoxicações, mas, quando tudo se acalmou, percebeu que ela própria não estava bem.

“Eu precisava de ajuda imediata e de apoio”, disse. Ao ligar para o 911, o atendente perguntou qual era a emergência. Kylie respondeu: “Eu sou a emergência”.

Apoio emocional

No telefone, ela desabou, explicando que estava sobrecarregada. Segundo o relato, o atendente manteve a calma, levou a situação a sério e permaneceu na linha até a chegada dos policiais.

Ao chegarem à residência, os agentes se certificaram de que todos estavam seguros e simplesmente ficaram com ela enquanto desabafava. “Um dos socorristas deixou que eu encostasse a cabeça no ombro dele, enquanto eu chorava. Eles ficaram sentados comigo, ouvindo todas as minhas preocupações e frustrações”, contou.

Depois que a situação se acalmou, a polícia ajudou Kylie a marcar uma consulta com um terapeuta especializado na área. Em seguida, os agentes foram embora, e a mãe deu continuidade à noite, preparando o jantar e colocando as crianças para dormir.

Embora simples, o episódio teve um impacto profundo. “Por dentro, algo mudou”, afirmou. “Meu marido e eu percebemos que não podíamos continuar fazendo tudo sozinhos.”

A partir disso, o casal passou a aceitar ajuda em tarefas cotidianas, como compras e buscar crianças na escola, mas até em cuidados mais complexos, especialmente relacionados às necessidades médicas do filho mais novo.

Hoje, ela diz estar em um estado emocional mais estável e mais consciente de seus limites. “Não sinto mais que estou carregando tudo sozinha. Saber que as pessoas estão dispostas a ajudar, mesmo que de forma pequena, faz uma enorme diferença.”

Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais uma imagem do momento em que a polícia chegou à sua casa, com a legenda: “Liguei para a polícia por causa de mim mesma”. A publicação repercutiu entre pais do mundo todo, gerando milhares de comentários de apoio.

Apesar do receio de ser julgada, Kylie disse que decidiu tornar a história pública para alcançar outros cuidadores que se sentem isolados. “Queria que eles soubessem que não estão sozinhos. Nunca imaginei que isso teria tanta repercussão”, disse.

Para ela, a principal lição é clara: amar profundamente os filhos não torna ninguém imune ao esgotamento. “Pedir ajuda não significa incapacidade, significa humanidade. Às vezes, o ato mais corajoso é admitir que você precisa de apoio”, completou.