Explosão no porto iraniano de Bandar Abbas deixa um morto e 14 feridos, dizem agências Causa da explosão ainda não foi determinada e segue sendo investigada

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Explosão no porto de Bandar Abbas, Irã, deixa um morto e 14 feridos.

A causa da explosão ainda está sendo investigada; relatos sobre um comandante da Marinha como alvo foram considerados falsos.

Incidente ocorre em meio a tensões entre Irã e EUA, com acusações mútuas entre líderes.

Bandar Abbas é um porto vital para o transporte de petróleo, já tendo enfrentado explosões anteriores com muitos mortos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Explosão ocorreu em Bandar Abbas, que abriga o porto de contêineres mais importante do Irã Reprodução/Reuters

Pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas em uma explosão neste sábado (31) no porto de Bandar Abbas, no sul do Irã, informou um funcionário local a agências de notícias iranianas. A causa da explosão ainda não foi determinada.

A agência semioficial Tasnim afirmou que as notícias veiculadas nas redes sociais alegando que um comandante da Marinha da Guarda Revolucionária havia sido alvo da explosão eram “completamente falsas”.

A mídia iraniana informou que a explosão está sendo investigada, mas não forneceu mais informações. Não foi possível contatar imediatamente as autoridades iranianas para comentar o assunto.

Em outro incidente, quatro pessoas morreram após uma explosão de gás na cidade de Ahvaz, perto da fronteira com o Iraque, segundo o jornal estatal Tehran Times. Nenhuma outra informação estava disponível imediatamente.

Dois funcionários israelenses disseram à Reuters que Israel não esteve envolvido nas explosões de sábado, que ocorrem em meio a tensões crescentes entre Teerã e Washington devido à repressão do Irã aos protestos em todo o país e ao programa nuclear iraniano. O Pentágono não respondeu ao pedido de comentário.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em 22 de janeiro que uma “armada” estava a caminho do Irã. Diversas fontes afirmaram na sexta-feira (30) que Trump estava avaliando opções contra o Irã, incluindo ataques direcionados às forças de segurança.

No início deste sábado, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acusou os líderes de EUA, Israel e Europa de explorarem os problemas econômicos do Irã, incitarem a agitação social e fornecerem ao povo os meios para “destruir a nação”.

Bandar Abbas, que abriga o porto de contêineres mais importante do Irã, fica no Estreito de Ormuz, uma via navegável vital entre o país e Omã, por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado por via marítima no mundo.

O porto sofreu uma grande explosão em abril passado, que matou dezenas de pessoas e feriu mais de mil. Na época, uma comissão de investigação atribuiu a explosão a falhas no cumprimento dos princípios de defesa civil e segurança.

O Irã foi abalado por protestos que eclodiram em dezembro devido às dificuldades econômicas, representando um dos maiores desafios para os governantes religiosos do país.

Pelo menos 5.000 pessoas foram mortas nos protestos, incluindo 500 membros das forças de segurança, disse um funcionário iraniano à Reuters.