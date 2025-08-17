Explosivo é detonado próximo a local de votação de um candidato na Bolívia Governo disse que situação será investigada e garante que não houve impacto no processo; bolivianos vão às urnas neste domingo Internacional|Do R7 17/08/2025 - 14h05 (Atualizado em 17/08/2025 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma explosão ocorreu próximo a um local de votação em Kutimarca, Cochabamba, na Bolívia.

O incidente aconteceu nas imediações de uma escola onde vota o candidato de esquerda Andrónico Rodríguez.

O governo boliviano afirmou que a situação será investigada, mas não houve impacto no processo eleitoral.

A Bolívia realiza eleições presidenciais em meio a uma grave crise econômica e divisão no campo político. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Possível artefato explosivo disparou próximo a um local de votação na Bolívia Reprodução/Agencia Boliviana de Información - 17.08.2025

Uma explosão foi registrada próximo a um local de votação de na região de Kutimarca, em Cochabamba, na Bolívia. O caso ocorreu no sábado (16), um dia antes da eleição do país.

Segundo anúncio da Agência Boliviana de Informação, a situação ocorreu nas imediações de uma escola onde vota o candidato Andrónico Rodríguez. Ele é o principal nome da esquerda na disputa pela presidência da Bolívia.

“A polícia está trabalhando nesse momento para identificar e validar informações de um artefato explosivo que teria sido detonado próximo a uma unidade educativa”, afirma um representante boliviano.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A imprensa local destaca que a explosão ocorreu no sábado e que não houve interferência no processo eleitoral do país.

‌



Eleições na Bolívia

A Bolívia vai às urnas neste domingo (17) para escolher o próximo presidente em meio a uma das piores crises econômicas desde a década de 1980 e a uma divisão inédita no campo da esquerda.

As últimas pesquisas apontam favoritismo para dois candidatos de direita, Jorge “Tuto” Quiroga e Samuel Doria Medina, em um cenário que pode levar ao segundo turno pela primeira vez desde 2009.

‌



Levantamento da AtlasIntel divulgado na sexta-feira (15) mostra Quiroga, do partido Liberdade e Democracia, com 22,3% das intenções de voto. Em seguida aparece Medina, da Unidade Nacional, com 18%.

O presidente do Senado, Andrónico Rodríguez, da Aliança Popular, principal nome da esquerda, tem 11,4%. A pesquisa também indica alto índice de votos em branco ou nulos, 14,6%, e de indecisos, 8,4%. Eduardo del Castillo, candidato do Movimento ao Socialismo (MAS), partido que governa o país há duas décadas, aparece com 8,1%.

‌



Outro levantamento, feito pela Ipsos-Ciesmori, aponta Medina com 21,2% e Quiroga com 20%, confirmando a disputa acirrada entre os dois primeiros colocados.

O resultado das urnas pode marcar o fim de um ciclo político que vigorou por décadas no país andino. O MAS, liderado durante anos por Evo Morales, enfrenta forte desgaste e conflitos internos. O atual presidente, Luis Arce, desistiu da reeleição em maio, afirmando que a decisão buscava evitar maior polarização.

Ele deixa o cargo em meio a protestos e à falta de combustíveis e dólares no país. A taxa anual de inflação chegou a 24% em junho, impulsionada pela queda na produção e exportação de gás natural, o que encareceu a importação de alimentos e combustíveis.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp