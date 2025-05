Família passa mal após comer doces com vestígios de cannabis na Holanda Empresa retirou embalagens do mercado depois que produto causou tontura em consumidores, incluindo crianças Internacional|Do R7 30/05/2025 - 10h40 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h40 ) twitter

Balas de gelatina em imagem de arquivo Divulgação/Dan Cristian Pădureț/Unsplash

A empresa alemã Haribo anunciou nesta quinta-feira (29) que recolheu pacotes de doces na Holanda depois que vestígios de cannabis foram encontrados em ao menos três unidades do produto no país.

A medida foi tomada depois que uma família na região de Twente, no leste holandês, passou mal ao consumir os doces, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP) e a rede norte-americana CBS News.

A NVWA (Autoridade Holandesa de Segurança Alimentar e de Produtos de Consumo) emitiu um alerta orientando os consumidores a não ingerirem os doces, que podem causar tontura.

A porta-voz da NVWA, Saida Ahyad, disse em entrevista à AFP que a cannabis foi encontrada em balas em forma de garrafas de refrigerante. “A polícia informou a NVWA após várias pessoas, incluindo adultos e crianças, adoecerem”, afirmou Ahyad.

A NVWA informou que, embora apenas três pacotes tenham sido identificados com a substância até o momento, todo o estoque do produto foi recolhido por precaução. A agência disse que está trabalhando com as autoridades holandesas para investigar as causas da contaminação.

De acordo com a mídia holandesa, a família em Twente ficou “bastante doente” após consumir os doces e reportou o caso à polícia. Uma investigação forense confirmou a presença de cannabis nos produtos, o que levou ao alerta à NVWA.

Um porta-voz da Haribo, em declaração à rede britânica da BBC News, disse que a empresa está colaborando com a polícia para “estabelecer os fatos sobre a contaminação”. Já o vice-presidente de marketing da Haribo disse à AFP que o caso é tratado como “um problema urgente” e que a empresa trabalha em estreita colaboração com as autoridades holandesas para apurar os fatos.

