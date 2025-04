Idoso é preso por vender drogas para colega de casa de repouso nos EUA Homem de 70 anos foi preso acusado de tráfico de metanfetamina dentro do local Internacional|Do R7 18/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 17h07 ) twitter

Joseph E. Hunt, de 70 anos, está preso acusado de tráfico de drogas Divulgação/Schuylkill County Prison

Um idoso de 70 anos foi preso por vender metanfetamina dentro de uma casa de repouso, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Joseph E. Hunt foi denunciado após um funcionário encontrar drogas no quarto de outro paciente.

A equipe do centro acionou a polícia após localizar um canudo e uma substância branca suspeita em uma bolsa escondida sob o colchão de um residente. Inicialmente, o homem negou saber o que era o material ou como havia chegado até ali, mas depois confessou que havia comprado a droga de Hunt por US$ 10 (cerca de R$ 58).

Diante da acusação, os policiais interrogaram Hunt. Apesar de inicialmente negar qualquer envolvimento, ele acabou admitindo que vendeu metanfetamina para outro paciente. As autoridades, então, realizaram uma busca em seu quarto.

‌



Durante a busca, os investigadores encontraram um pequeno saco plástico transparente contendo uma substância branca dentro da carteira de Hunt. Segundo os registros do tribunal, o acusado afirmou ter esquecido que estava com o item em seu poder.

‌



A substância foi submetida a exames que confirmaram tratar-se de metanfetamina. Com isso, Hunt foi formalmente acusado por fabricação, distribuição e posse com intenção de vender drogas, além de outras infrações relacionadas.

‌



O caso surpreendeu a comunidade local e levanta preocupações sobre a segurança e vigilância em instituições que deveriam cuidar da saúde e bem-estar de idosos. Ainda não foram divulgadas informações sobre possíveis cúmplices ou o tempo que a atividade ilegal estava ocorrendo.

As autoridades destacaram que, mesmo em ambientes de cuidado, é fundamental manter vigilância e protocolos rigorosos para evitar o uso e o tráfico de substâncias ilícitas. O centro de reabilitação ainda não emitiu um posicionamento oficial sobre o ocorrido.

O processo judicial contra Joseph E. Hunt Sr. seguirá com as acusações criminais em andamento, e ele poderá enfrentar penas severas caso seja condenado. A investigação continua para apurar se outros residentes foram afetados ou envolvidos no esquema.

