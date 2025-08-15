‘Febre da preguiça’: doença conhecida no Brasil acende alerta nas autoridades do Reino Unido A doença, causada pelo vírus Oropouche, é comum em países da América do Sul, mas nunca havia sido registrada no país europeu Internacional|Do R7 15/08/2025 - 16h06 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Autoridades do Reino Unido alertam sobre casos de febre da preguiça, transmitida pelo vírus Oropouche, após três infecções de viajantes brasileiros.

A doença, comum na América do Sul, já causou mais de 11,8 mil casos e cinco mortes no Brasil em 2025.

Transmitido por mosquitos, os sintomas incluem febre, dores e náuseas; a maioria se recupera em menos de uma semana.

Não há vacina; prevenção envolve uso de roupas adequadas, repelentes e orientação médica, especialmente para gestantes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vírus Oropouche é transmitido pela picada de pequenos mosquitos Divulgação/Sesab

Autoridades britânicas emitiram um alerta de saúde após a confirmação dos três primeiros casos de infecção pelo vírus Oropouche (OROV), conhecido como “febre da preguiça”, em pessoas que estiveram recentemente no Brasil. A doença, comum em países da América do Sul, nunca havia sido registrada no Reino Unido.

Segundo a Agência de Segurança de Saúde britânica (UKHSA), não há mortes no país, mas a recomendação é de atenção especial para gestantes que planejam viajar a regiões onde o vírus circula. No Brasil, onde o Oropouche foi identificado pela primeira vez nos anos 1950, já são mais de 11,8 mil casos confirmados e cinco mortes em 2025.

O vírus é transmitido pela picada de pequenos mosquitos. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares, calafrios, náuseas, vômitos, erupções na pele, tontura, sensibilidade à luz e dor atrás dos olhos. A maioria dos pacientes se recupera em menos de uma semana, mas podem ter retorno dos sintomas dias ou meses depois.

Em cerca de 4% dos casos, o vírus atinge o sistema nervoso e provoca meningite ou encefalite, que podem levar à morte.

‌



Ainda não há vacina ou tratamento específico contra a doença. O cuidado se baseia em repouso, hidratação e medicamentos para aliviar os sintomas. As formas de prevenção incluem roupas de mangas compridas, repelentes, uso de mosquiteiros e permanência em ambientes com telas de proteção ou ar-condicionado.

A UKHSA orienta que grávidas busquem orientação médica antes de viajar para regiões com registro da doença. “Ainda estamos aprendendo sobre os riscos do OROV durante a gravidez, mas o potencial de transmissão de mãe para filho e o impacto no feto exigem cautela”, afirmou o órgão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quais são os alertas emitidos pelas autoridades britânicas sobre a febre da preguiça? As autoridades britânicas emitiram um alerta de saúde após a confirmação dos três primeiros casos de infecção pelo vírus Oropouche, conhecido como "febre da preguiça", em pessoas que estiveram recentemente no Brasil. Essa doença, comum em países da América do Sul, nunca havia sido registrada no Reino Unido. Qual é a situação atual da febre da preguiça no Reino Unido? De acordo com a Agência de Segurança de Saúde britânica (UKHSA), não há mortes no país relacionadas à febre da preguiça, mas recomenda-se atenção especial para gestantes que planejam viajar a regiões onde o vírus circula. Quantos casos de febre da preguiça foram registrados no Brasil? No Brasil, onde o vírus Oropouche foi identificado pela primeira vez nos anos 1950, já são mais de 11,8 mil casos confirmados e cinco mortes registradas em 2025. Como o vírus Oropouche é transmitido e quais são os sintomas? O vírus é transmitido pela picada de pequenos mosquitos. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares, calafrios, náuseas, vômitos, erupções na pele, tontura, sensibilidade à luz e dor atrás dos olhos. A maioria dos pacientes se recupera em menos de uma semana, mas pode haver retorno dos sintomas dias ou meses depois. Quais são os riscos associados ao vírus Oropouche? Em cerca de 4% dos casos, o vírus pode atingir o sistema nervoso, provocando meningite ou encefalite, que podem levar à morte. Existem vacinas ou tratamentos específicos para a febre da preguiça? Atualmente, não há vacina ou tratamento específico contra a febre da preguiça. O cuidado se baseia em repouso, hidratação e medicamentos para aliviar os sintomas. Quais são as recomendações de prevenção contra a febre da preguiça? As formas de prevenção incluem o uso de roupas de mangas compridas, repelentes, mosquiteiros e permanência em ambientes com telas de proteção ou ar-condicionado. O que a UKHSA recomenda para gestantes que planejam viajar? A UKHSA orienta que gestantes busquem orientação médica antes de viajar para regiões com registro da doença, destacando que ainda estão aprendendo sobre os riscos do OROV durante a gravidez e a necessidade de cautela devido ao potencial de transmissão de mãe para filho e o impacto no feto.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp