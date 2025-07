‘Febre da raposa’ mortal que permanece no corpo por 15 anos é detectada em toda a Europa Considerada uma das doenças mais perigosas do mundo, a infecção pode levar uma pessoa infectada à morte Internacional|Do R7 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 ) twitter

Fezes de raposa contaminada com o verme podem desencadear a transmissão até os humanos Brett Sayles/Pexels

Casos de uma infecção provocada por um parasita mortal estão aumentando em toda a Europa, segundo um estudo publicado recentemente. A equinococose alveolar humana (EA), ou “febre da raposa”, é provocada por um verme que pode se esconder no corpo por até 15 anos, destruindo órgãos vitais.

O estudo, publicado na The Lancet Infectious Diseases, identificou 4.207 casos de equinococose alveolar humana em 28 dos 40 países europeus investigados nos últimos 25 anos. Mas especialistas suspeitam que o número real seja muito maior porque a doença muitas vezes não é detectada ou é diagnosticada tarde demais.

A infecção é causada pelos ovos de uma tênia que vive em raposas (daí o nome popular da doença), mas também em pequenos roedores e até animais domésticos, como cães e gatos.

Uma pessoa pode ser infectada ao ingerir água, frutas e vegetais contaminados com os ovos ou larvas desses vermes. A contaminação dos alimentos se dá pelo contato com fezes de uma raposa. Outros animais também podem carregar o parasita se tiverem contato com as fezes das raposas e, assim, podem se tornar um vetor de transmissão para humanos.

‌



Uma vez infectada, uma pessoa pode desenvolver tumores no fígado, que será destruído aos poucos, com sintomas que podem demorar anos para aparecer. Nesse estágio, os sintomas se parecem aos de câncer de fígado, como perda de peso, dor, cansaço e insuficiência hepática.

Se não for tratada, essa infecção, considerada uma das doenças mais perigosas do mundo, geralmente leva à morte.

