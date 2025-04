Festa de aniversário se transforma em casamento surpresa nos Estados Unidos Texana surpreendeu amigos e familiares ao se casar no meio da sala de casa Internacional|Do R7 21/04/2025 - 20h54 (Atualizado em 21/04/2025 - 20h54 ) twitter

Câmera escondida de segurança captou momento em que família é surpreendida por casamento Reprodução de vídeo

Jayenise “Jay” Perez, uma moradora de Deer Park, no Texas (EUA), surpreendeu familiares e amigos ao transformar sua festa de 30 anos em um casamento inesperado. A comemoração, que todos pensavam ser apenas um aniversário, acabou se tornando o cenário perfeito para que ela e seu noivo, Carlos Perez, dissessem “sim” no meio da sala de casa.

Jay conheceu Carlos em 2021 e contou que, desde o início, soube que ele era o homem certo. O casal desejava um casamento pequeno e íntimo, apenas com os familiares mais próximos, e encontrou na festa de aniversário uma forma ideal de reunir todos sem levantar suspeitas.

Para manter o plano em segredo, Jay contou com a ajuda de sua cunhada, Tina, que organizou todos os detalhes da celebração. No dia 6 de fevereiro, os convidados se reuniram acreditando que estavam lá apenas para comemorar o aniversário de Jay.

‌



No entanto, imagens registradas pelas câmeras de segurança da casa mostraram o momento em que Jay anunciou que, na verdade, ela e Carlos iriam se casar ali mesmo. Os presentes reagiram com surpresa e alegria, enquanto o casal se preparava para a cerimônia improvisada.

‌



Com um corredor improvisado na sala e uma decoração simples com flores e um letreiro com a palavra “Blessed” (abençoado, em inglês), Jay e Carlos trocaram votos diante dos familiares. Tina gravou os momentos especiais, que depois foram compartilhados por Jay nas redes sociais.

‌



Segundo Jay, o casamento foi exatamente como eles haviam sonhado: íntimo, acessível e repleto de amor. Ela ressaltou a felicidade de ter todos reunidos e emocionados, sem o estresse e os custos de uma cerimônia tradicional.

