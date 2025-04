‘Caçador de garrafas’ cria desafio para achar autor de mensagem jogada no Atlântico em 2015 Achado em fevereiro deste ano no Caribe, objeto foi atirado na água quando velejador de 17 anos cruzava o oceano Internacional|Do R7 21/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 21/04/2025 - 14h17 ) twitter

Garrafa com mensagem não foi a primeira descoberta de Buffington Reprodução/Instagram @clintbuffingtonmusic

Em fevereiro de 2025, o norte-americano Clint Buffington encontrou na costa do Caribe uma carta em uma garrafa lançada há dez anos no meio do oceano Atlântico. O bilhete foi escrito por Tom Welch, de San Francisco, nos Estados Unidos, então com 17 anos, durante uma travessia transatlântica a bordo de um veleiro, em 2015.

Buffington, que caminhava pela praia com o pai quando localizou a garrafa, é conhecido por colecionar esse tipo de mensagem — já são mais de cem encontradas por ele ao longo de praias na América do Norte e no Caribe.

Essa não foi a primeira descoberta de Buffington. Em outra ocasião, ele conseguiu localizar o autor de uma mensagem lançada quase meio século antes: Peter R. Thompson, então com 14 anos, que escreveu o bilhete em 1976 como parte de uma atividade escolar da disciplina de oceanografia, em Massachusetts.

No bilhete encontrado este ano, Welch se identificava e relatava que estava atravessando o Atlântico em um veleiro. Buffington tentou entrar em contato com ele por meio de seu perfil no LinkedIn, mas não teve retorno.

Em publicação nas redes sociais, brincou com o fato de que, em 2025, uma mensagem em uma garrafa pode ser mais eficiente do que uma abordagem por plataformas digitais.

O ponto exato de onde a garrafa foi lançada não é conhecido, mas presume-se que tenha sido em algum trecho da rota entre a Europa e as Américas.

A história agora ganhou um novo capítulo com o apelo de Buffington para que a mensagem chegue ao seu autor: “Tom, sua garrafa foi encontrada. Queremos saber mais sobre aquela travessia.”

