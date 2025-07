Filho vai à Justiça por herança de R$ 319 milhões deixada pelo pai a ex-funcionária Faxineira da família foi nomeada responsável pelo espólio e principal beneficiária do testamento Internacional|Do R7 16/07/2025 - 19h31 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h31 ) twitter

Jennifer Scott, ex-funcionária de Richard Scott, se casou com o multimilionário britânico Reprodução/X

Um britânico de 62 anos iniciou uma disputa judicial para tentar reverter o testamento do pai, que destinou uma herança avaliada em até R$ 319 milhões à segunda esposa, que era ex-faxineira da família. Adam Scott contesta a validade do documento e afirma que foi excluído injustamente da partilha, apesar de ter trabalhado por décadas na fazenda que deu origem à fortuna da família.

O caso gira em torno da herança deixada por Richard Scott, empresário que morreu em 2018 aos 81 anos. Ele ficou conhecido no Reino Unido por transformar uma propriedade em Cheshire, na Inglaterra, em um dos maiores mercados de antiguidades do país. Ao longo da vida, teve 19 filhos, sendo seis com a primeira esposa, seis fora do casamento e outros sete com Jennifer Scott, com quem se casou em 2016, dois anos antes de morrer.

RESUMO DA NOTÍCIA Um britânico de 62 anos contestou o testamento do pai, que deixou R$ 319 milhões para a ex-faxineira e segunda esposa.

Adam Scott afirma que foi excluído injustamente da herança, apesar de seu trabalho por décadas na fazenda da família.

Ele alega que o pai, diagnosticado com demência em 2011, não tinha plena capacidade mental ao atualizar o testamento.

A defesa da esposa sustenta que Adam teve conflitos familiares e já recebeu mais de R$ 74 milhões em propriedades. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jennifer, 28 anos mais jovem que Richard, começou a trabalhar como faxineira na residência da família e passou a se relacionar com o empresário em 1994. Após o casamento, foi nomeada responsável pelo espólio e principal beneficiária do novo testamento, que retirou Adam de qualquer direito à herança. A fazenda foi avaliada oficialmente em 7 milhões de libras (cerca de R$ 52 milhões), mas a estimativa atual é de que seu valor de mercado possa chegar a 43 milhões de libras, mais de R$ 319 milhões.

Adam afirma no processo que o pai prometeu que ele herdaria os bens e que isso motivou sua dedicação à fazenda ao longo da vida. Alega ainda que Richard foi diagnosticado com demência em 2011 e que, ao atualizar o testamento, já não tinha plena capacidade mental. Por isso, pede o reconhecimento de um testamento anterior, de 1995, que lhe garantiria o direito de arrendar e comprar a propriedade por seu valor de avaliação.

Nos autos, o filho afirma também que tentou impedir o casamento entre o pai e Jennifer, alegando que o estado de saúde de Richard, em 2016, o deixava praticamente incapaz de se comunicar.

A defesa de Jennifer contesta as acusações. Os advogados sustentam que Richard decidiu deserdar Adam após uma série de conflitos familiares. Em 2013, o filho teria tentado internar o pai contra a vontade dele. Em 2015, também o denunciou por suposto abuso doméstico contra Jennifer e os filhos. As acusações foram investigadas e arquivadas. A defesa argumenta ainda que Adam já recebeu, em vida, mais de R$ 74 milhões em propriedades e que não há irregularidade na decisão tomada por Richard ao reformular o testamento.

O processo segue em andamento na Justiça britânica.

