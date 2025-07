Filhote de baleia ameaçada de extinção é atingido por lancha na Austrália; assista Fotógrafo Michael Hatte registrava o deslocamento da mãe e do filhote quando capturou o acidente Internacional|Do R7 31/07/2025 - 16h26 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h26 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Filhote de baleia-franca-austral é atingido por lancha na Austrália.

Fotógrafo captura acidente enquanto registrava o deslocamento da mãe e do filhote.

Embarcações devem manter distância mínima de 100 metros de baleias, com multas por descumprimento.

Autoridades recomendam educação sobre segurança com baleias para obtenção de licença de navegação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Apesar do acidente, tanto o filhote quanto a mãe parecem estar em boas condições Reprodução/Instagram - @michaelhatte

Um filhote de baleia-franca-austral, espécie ameaçada de extinção, foi atingido por uma lancha na costa de Nova Gales do Sul, na Austrália. Imagens capturadas por drone no último dia 20 mostram o momento em que a embarcação passa por cima do animal, desequilibrando os ocupantes da lancha.

O fotógrafo Michael Hatte registrava o deslocamento da mãe e do filhote próximo ao Parque Stanwell, ao sul de Sydney, quando flagrou o acidente. Ele relatou ao portal Yahoo News que viu a lancha se aproximar sem reduzir a velocidade e que nada pôde fazer para impedir a colisão.

Após o impacto, o fotógrafo usou o drone para verificar o estado da embarcação e notou que ela passou a navegar mais devagar. Não está claro se a redução foi causada por choque dos ocupantes ou por danos ao barco. Apesar do acidente, tanto o filhote quanto a mãe, que já havia sido atingida por outro barco semanas antes, parecem estar em boas condições.

Em Nova Gales do Sul, a legislação exige que embarcações mantenham distância mínima de 100 metros de baleias, ampliada para 300 metros quando há filhotes. O descumprimento pode gerar multas que variam de 1.320 a 3.300 dólares australianos, além da suspensão da licença de navegação.

Pesquisadores recomendam que navegadores reduzam a velocidade, observem sinais de sopro na superfície e utilizem equipamentos de segurança. Eles defendem que a educação sobre segurança envolvendo baleias seja obrigatória para obtenção de licença de navegação.

Autoridades reforçam que, nesta época do ano, os condutores devem presumir a presença de baleias no trajeto. O incidente é investigado pelas autoridades marítimas locais.

