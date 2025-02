‘Flor-cadáver’: o que é a planta com cheiro pútrido que atraiu multidões nos EUA Com odor desagradável, atração rara reuniu centenas de visitantes no Jardim Botânico do Brooklyn, em Nova York

