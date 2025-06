Força Aérea de Israel diz que atingiu avião de reabastecimento do Irã a 2.300 km Ataque é o mais distante desde o início do conflito no Oriente Médio, que deixa destruição e mortes nos dois países do Oriente Médio Internacional|Leonardo Devienne*, do R7 15/06/2025 - 13h12 (Atualizado em 15/06/2025 - 13h12 ) twitter

Avião de combate da Força Aérea de Israel Reprodução/X/Força Aérea de Israel

A Força Aérea Israelense anunciou, neste domingo, (15), que abateu um avião de reabastecimento iraniano no Aeroporto Internacional de Mashhad, na região leste do Irã.

O ataque foi realizado a 2.300 km de distância de seu alvo. Segundo comunicado oficial, este foi o ataque mais distante desde o início da operação de defesa contra Teerã.

Mais cedo, o exército de Israel afirmou ter atingido “mais de 80” alvos em Teerã, capital do Irã. Entre eles, está a sede do Ministério da Defesa iraniano. Este é o terceiro dia de confronto entre os dois países no Oriente Médio.

Israel diz que seus alvos são locais relacionados ao suposto trabalho iraniano com armas nucleares, mas o regime do Irã nega.

‌



Os israelenses ainda mencionam que a sede do SPND, a organização de inovação e pesquisa defensiva do Irã, que segundo autoridades israelenses e ocidentais seria responsável pelo trabalho relacionado a armas nucleares, também foi atingida.

Drones israelenses

A Guarda de Fronteira do Irã comunicou, neste domingo (15), que abateu 44 drones do exército israelense nas últimas 48 horas, segundo a agência estatal Irna.

‌



O comandante da guarnição, o Brigadeiro Ahmad Ali Goudarzi, enalteceu a rapidez das forças iranianas, que conseguiram evitar que os veículos aéreos adentrassem o espaço aéreo do país.

“Nossos guardas de fronteira continuam em alerta e emitiram avisos para todos os inimigos — grupos terroristas, facções armadas e contrabandistas — que qualquer ameaça à segurança da fronteira do Irã será combatida com força”, disse Goudarzi.

‌



O comandante ressaltou que as divisas do país estão sob monitoramento e que o exército do país está pronto para novas ofensivas.

Israel iniciou ataques ao Irã na noite desta sexta-feira (13). Áreas residenciais dentro e próximas à capital Teerã foram atingidas. Altos oficiais das forças armadas iranianas foram alvos de assassinatos planejados. Após operação, o Irã iniciou uma retaliação nas cidades israelenses de Jerusalém, Tel Aviv e Haifa.

*Sob supervisão de Raphael Hakime, editor-chefe do R7