Israel promete resposta dura após ataque iraniano: 'Teerã vai arder', diz ministro Ministro da Defesa ameaça atingir Teerã se ataques contra território israelense continuarem. Sete soldados ficaram feridos Internacional|Do R7, em Brasília 14/06/2025 - 09h22 (Atualizado em 14/06/2025 - 09h22 )

Destruição causada no município de Rishon Lezion após ataque iraniano Equipe de drones do Município de Rishon Lezion/Divulgação - 14.06.2025

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, emitiu um alerta contundente ao aiatolá Ali Khamenei, líder do Irã, após mais uma ofensiva com mísseis que atingiu o centro de Israel.

Durante a madrugada de sábado, sete soldados ficaram feridos em um dos bombardeios atribuídos às forças iranianas.

Katz reagiu com uma ameaça clara de retaliação, indicando que ações semelhantes terão resposta direta na capital iraniana.

“Se Khamenei continuar a disparar mísseis contra a retaguarda israelense, Teerã vai arder”, afirmou o ministro, em nota divulgada à imprensa.

Segundo ele, o líder iraniano estaria colocando toda a população do país em risco ao sustentar uma estratégia militar voltada contra civis israelenses.

“O ditador iraniano está usando seus cidadãos como escudo e criando um cenário em que especialmente os moradores de Teerã pagarão um alto preço”, declarou Katz.

Ameaça iraniana

Horas antes, autoridades iranianas haviam advertido os governos do Reino Unido, Estados Unidos e França para que não interfiram nas operações contra Israel.

O Irã também ameaçou bases militares desses países na região.

O ataque recente seria uma resposta às investidas israelenses contra alvos estratégicos iranianos, incluindo instalações militares e nucleares.

Cientistas iranianos mortos

As FDI (Forças de Defesa de Israel) revelaram a identidade de nove cientistas iranianos mortos em ataques realizados na manhã de sexta-feira, parte de uma operação contra o programa nuclear do Irã.

Segundo os militares, todos tinham papel central no desenvolvimento de armas nucleares e estavam entre os principais sucessores de Mohsen Fakhrizadeh, apontado como o líder original do projeto nuclear iraniano.

Os alvos foram mortos em ações simultâneas em Teerã, na mesma ofensiva que também eliminou dezenas de comandantes militares iranianos, incluindo seis de alto escalão.

A IDF informou que os assassinatos ocorreram após anos de rastreamento e coleta de inteligência conduzidos por uma equipe secreta.

Os cientistas mortos:

Fereydoon Abbasi – engenharia nuclear

Mohammad Mehdi Tehranchi – física

Akbar Motalebi Zadeh – engenharia química

Saeed Barji – engenharia de materiais

Amir Hassan Fakhahi – física

Abd al-Hamid Minoushehr – física de reatores

Mansour Asgari – física

Ahmad Reza Zolfaghari Daryani – engenharia nuclear

Ali Bakhouei Katirimi – mecânica

