Funcionário de creches é preso por abuso de mais de 70 crianças; 1.200 terão que fazer exames

Uganda tem uma das maiores populações jovens do mundo: mais de 56% de seus 37 milhões de habitantes são pessoas abaixo dos 18 anos. As crianças são também o maior grupo vivendo abaixo da linha da pobreza no país, de acordo com um relatório publicado pela ONG Human Rights Watch. Segundo o estudo intitulado Where Do You Want Us to Go? (Para onde vocês querem que nós vamos?, em tradução livre), as crianças ugandesas sofrem todo o tipo de abuso, como agressões e estupros. A violência e a discriminação ocorrem por parte da polícia, das autoridades de governo locais e das comunidades em que os menores trabalham e moram