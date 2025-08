Funcionário de zoológico morre após ser mutilado por leopardo em Jerusalém Animal escapou do recinto e atacou o homem de 36 anos que trabalhava no local; polícia abriu investigação para apurar o incidente Internacional|Do R7 01/08/2025 - 19h07 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h09 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Funcionário de 36 anos morre após ataque de leopardo em zoológico de Jerusalém.

Incidente ocorreu durante a preparação de atividades para um passeio turístico.

Leopardo havia sido trazido para Israel como parte de programa de conservação.

Polícia abriu investigação para entender como o animal escapou do recinto.

Uriel Nuri foi atacado pelo animal que escapou de seu recinto Reprodução/Facebook/Uriel Nuri Elf

Um funcionário de 36 anos morreu na manhã desta sexta-feira (1) após ser atacado por um leopardo no Zoológico da Família Tisch, conhecido como Zoológico Bíblico, em Jerusalém, Israel.

Segundo a administração, o animal teria escapado de recinto enquanto o trabalhador Uriel Nuri preparava atividades para um passeio turístico.

O ataque ocorreu por volta das 9h55, horário local. Equipes de emergência do Magen David Adom encontraram o homem inconsciente e com ferimentos graves na parte superior do corpo. Ele foi levado em estado crítico para o Centro Médico Hadassah Ein Kerem, onde morreu pouco depois de chegar.

O leopardo foi trazido para Israel no início deste ano como parte de um programa de conservação do zoológico.

A delegacia de Moriá, em Jerusalém, abriu investigação para apurar as circunstâncias do incidente e entender como o animal conseguiu deixar o recinto.

